Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Belçika U17-Fransa U17
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Belçika U17 ile Fransa U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
İtalya U17-İspanya U17
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İtalya U17 ile İspanya U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
ES Ben Aknoun-USM Alger
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Ben Aknoun ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Laholms FK-Hassleholms IF
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Laholms FK ile Hassleholms IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
AFC Eskilstuna-Karlbergs BK
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan AFC Eskilstuna ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Vinotinto Ecuador-Cumbaya FC
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Vinotinto Ecuador ile Cumbaya FC takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
San Antonio-Independiente Juniors
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan San Antonio ile Independiente Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Stenungsunds IF-Vanersborgs IF
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Stenungsunds IF ile Vanersborgs IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Sölvesborgs GoIF-Torns
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Sölvesborgs GoIF ile Torns takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
FC Lauterach-SV Kuchl
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan FC Lauterach ile SV Kuchl takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Wals Grünau-Altach II
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Wals Grünau ile Altach II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kitzbühel-St. Johann
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Kitzbühel ile St. Johann takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Dornbirn-SVG Reichenau
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Dornbirn ile SVG Reichenau takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hassania Agadir-FUS Rabat
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Hassania Agadir ile FUS Rabat takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
FAR Rabat-Difaa El Jadida
04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan FAR Rabat ile Difaa El Jadida takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
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