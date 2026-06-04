Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Belçika U17-Fransa U17

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Belçika U17 ile Fransa U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

İtalya U17-İspanya U17

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İtalya U17 ile İspanya U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

ES Ben Aknoun-USM Alger

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Ben Aknoun ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Laholms FK-Hassleholms IF

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Laholms FK ile Hassleholms IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

AFC Eskilstuna-Karlbergs BK

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan AFC Eskilstuna ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Vinotinto Ecuador-Cumbaya FC

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Vinotinto Ecuador ile Cumbaya FC takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

San Antonio-Independiente Juniors

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan San Antonio ile Independiente Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Stenungsunds IF-Vanersborgs IF

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Stenungsunds IF ile Vanersborgs IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Sölvesborgs GoIF-Torns

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Sölvesborgs GoIF ile Torns takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

FC Lauterach-SV Kuchl

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan FC Lauterach ile SV Kuchl takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Wals Grünau-Altach II

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Wals Grünau ile Altach II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kitzbühel-St. Johann

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Kitzbühel ile St. Johann takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Dornbirn-SVG Reichenau

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Dornbirn ile SVG Reichenau takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hassania Agadir-FUS Rabat

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Hassania Agadir ile FUS Rabat takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

FAR Rabat-Difaa El Jadida

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan FAR Rabat ile Difaa El Jadida takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00