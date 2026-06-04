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Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Belçika U17-Fransa U17

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Belçika U17 ile Fransa U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

İtalya U17-İspanya U17

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İtalya U17 ile İspanya U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

ES Ben Aknoun-USM Alger

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Ben Aknoun ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Laholms FK-Hassleholms IF

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Laholms FK ile Hassleholms IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

AFC Eskilstuna-Karlbergs BK

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan AFC Eskilstuna ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Vinotinto Ecuador-Cumbaya FC

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Vinotinto Ecuador ile Cumbaya FC takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

San Antonio-Independiente Juniors

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan San Antonio ile Independiente Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Stenungsunds IF-Vanersborgs IF

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Stenungsunds IF ile Vanersborgs IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Sölvesborgs GoIF-Torns

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Sölvesborgs GoIF ile Torns takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

FC Lauterach-SV Kuchl

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan FC Lauterach ile SV Kuchl takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Wals Grünau-Altach II

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Wals Grünau ile Altach II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kitzbühel-St. Johann

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Kitzbühel ile St. Johann takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Dornbirn-SVG Reichenau

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Avusturya Amatör Ligi liginde oynanacak olan Dornbirn ile SVG Reichenau takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hassania Agadir-FUS Rabat

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Hassania Agadir ile FUS Rabat takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

FAR Rabat-Difaa El Jadida

04 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan FAR Rabat ile Difaa El Jadida takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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