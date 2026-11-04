Bugün hangi maçlar var? 04 Kasım Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fenerbahçe-Liverpool

04 Kasım 2026 tarihi önemli bir maçı getiriyor. Fenerbahçe saat 20:45'te Liverpool ile karşılaşacak. Bu karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. Fenerbahçe, grubunda oynadığı 3 maçta 2 puan toplayabildi. Bu durum, takımın 31. sırada yer almasına yol açıyordu. Liverpool ise 3 galibiyet elde etti. Toplamda 9 puana sahip. Bu nedenle takım 4. sırada bulunuyor. Maç TRT 1 kanalından izlenebilecek. Taraftarlar bu büyük mücadele için sabırsızlanıyor. Fenerbahçe'nin galibiyet hedefi, önemli bir motivasyon sağlıyor. Liverpool, güçlü bir rakip olarak dikkat çekiyor. Her iki takım için de zorlu bir sınav olacak.

AEK-Real Madrid

04 Kasım 2026 tarihinde, saat 20:45'te Şampiyonlar Ligi'nde AEK ve Real Madrid karşılaşacak. AEK, ligde 27. sıradadır. Takım, 3 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Böylece toplamda 3 puanda kalmıştır.

Diğer yandan, Real Madrid 5. sıradadır. Bu takım, 3 maçta 3 galibiyet aldı. Toplam puanı ise 9'dur. Bu önemli mücadele, tabii Spor tarafından yayınlanacaktır. Maç heyecanı büyük bir merakla bekleniyor. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek.

Borussia Dortmund-Real Betis

04 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te önemli bir mücadele gerçekleşecek. Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde Real Betis ile karşılaşacak. Borussia Dortmund, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Real Betis ise bu süreçte 3 galibiyet elde etti. 9 puanla 7. sırada konumlanıyor. Maç, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Hem Dortmund'un hem de Betis'in galibiyet hedefi var. Bu karşılaşma futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Porto-Napoli

04 Kasım 2026'da saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Porto, Napoli'yi ağırlıyor. Porto, oynadığı üç maçta galibiyet elde edemedi. Bu nedenle, ligde 0 puanla 35. sırada yer alıyor. Napoli ise bir galibiyet ve iki mağlubiyetle 3 puan topladı. Napoli, ligde 24. sırada bulunuyor. Maçın yayın hakkı tabii ki Spor kanalına ait. Bu karşılaşma her iki takım için de kritik bir öneme sahip. İzleyiciler bu maçı heyecanla bekliyor.

Viking-Sabah

4 Kasım 2026'da saat 23:00'te bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Viking, Sabah ile karşılaşacak. Viking, ligde 33. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 3 maçta 1 puan topladı. 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sabah ise 25. sırada bulunuyor. Takım, 3 maçta 3 puan topladı. 1 galibiyet ile bu maça çıkacak. Bu önemli mücadele, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. İki takımın bu karşılaşmadan alacağı sonuçlar, lig sıralamasını etkileyecek. Herkes, maçın sonucuna odaklanmış durumda.

Lens-Como

04 Kasım 2026'da saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde Lens ile Como karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma her iki takım için kritik öneme sahip. Lens, şu an ligde 26. sırada yer alıyor. Oynadığı 3 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 3 puan toplayabildi. Durum Como için ise daha iyi görünüyor. Como, ligde 11. sırada konumlanıyor. Bu takım, 2 galibiyet ile toplamda 6 puan elde etti. Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Herkes bu önemli karşılaşmayı bekliyor. Takımların performansı izleyicileri heyecanlandırıyor. Taraftarlar, sonuçları merakla bekliyor.

PSV Eindhoven-Club Brugge

04 Kasım 2026 tarihi önemli bir maç için belirlenmiş. Saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlayacak. PSV Eindhoven, Club Brugge ile karşılaşacak. İki takım da gruptaki durumlarıyla dikkat çekiyor. PSV Eindhoven, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladıkları puan ise 4. Bu performansla 21. sıraya yerleşmiş durumda.

Club Brugge ise daha iyi bir grafik sergiliyor. 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ettiler. Toplamda 6 puan toplayarak 13. sırada yer alıyorlar. Maçın yayıncı kuruluşu ise Tabii Spor olacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir önem taşıyor.

RB Leipzig-Manchester City

04 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile Manchester City karşılaşacak. RB Leipzig, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet almış. Bu sonuçla ligde 28. sırada bulunuyor. Takımın toplamda 3 puanı var. Manchester City ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmiş. Şu an 12. sırada yer alıyorlar. Toplam puanları 6. Bu önemli karşılaşma, Spor kanalından naklen yayınlanacak. İzleyiciler, maçı takip edebilir. Maçın sonuçları, gruptaki dengeleri değiştirebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu, heyecanlı bir karşılaşma olacak.

Slavia Prag-Arsenal

04 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi maçında Slavia Prag ile Arsenal karşılaşacak. Slavia Prag, ligde 32. sırada yer almakta. Takım, oynadığı 3 maçta 1 puan topladı. Ayrıca 0 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Arsenal ise ligde 9. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 maçta 7 puan elde etti. Arsenal, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile oynadı. Maç, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler, maçı heyecanla bekliyor.

Rennes-Olympiakos

04 Kasım 2026 tarihinde saat 18:30'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Rennes ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Rennes, bu sezon ligde 13. sırada yer almakta. Takım, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 5 puan topladılar. Bu performans, onları zor bir durumda bırakmış durumda.

Olympiakos ise 5. sırada bulunuyor. Süper ligde 3 maçını kazandı. Şu an 9 puana sahip. Bu da onların liderlik mücadelesinde iddialı bir konumda olmalarını sağlıyor. Mücadele, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli maçı kaçırmamak için ekran başında yer alacaklar.

Fethiyespor-Eyüpspor

04 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Fethiyespor ile Eyüpspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Somaspor-Sebat SK

04 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Somaspor ile Sebat SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Cardiff City-West Ham United

04 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Cardiff City ile West Ham United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Wrexham-Middlesbrough

04 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Bristol City-Wolverhampton

04 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Wolverhampton takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00