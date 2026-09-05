Bugün hangi maçlar var? 05 Eylül Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Erzurumspor FK-Tümosan Konyaspor

Erzurumspor FK ile Tümosan Konyaspor, 05 Eylül 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç, saat 17:00'de başlayacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek. Bu sezon oldukça zorlu bir lig geçirmekteler. Takımlar, sıralamada alt sıralarda bulunuyor. Erzurumspor FK, 3 maçta 0 galibiyet elde etti. 1 puanla 17. sırada yer aldı. Tümosan Konyaspor ise 3 maçta 0 puanda kaldı. Bu nedenle, 18. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 2 kanalı olacak. Taraftarlar, karşılaşmayı bu kanal üzerinden izleyebilecek. Her iki takımın da puan alması önemli. Bu durum, ligdeki gelecekleri açısından kritik bir öneme sahip.

Fenerbahçe-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşması, 05 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, ligdeki rekabet açısından kritik bir öneme sahip. Fenerbahçe 4. sıradadır, Beşiktaş ise 3. sırada yer alıyor. Her iki takım, toplamda 6 puanla bu maça çıkıyor.

İki takım da oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almış durumda. Fenerbahçe, bu süreçte 7 gol atıp 4 gol yemiştir. Beşiktaş da 7 gol atmış, ancak 3 gol yemiştir. Maçın yayıncısı beIN Sports olacak. Bu karşılaşma, lig için oldukça heyecan verici bir atmosfer yaratacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın güç dengesi, futbolda önemli bir unsur haline gelecek. İzleyicilerin bu maçı sabırsızlıkla beklediği aşikâr.

Bandırmaspor-Boluspor

Trendyol 1. Lig mücadelesi 5 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Maç saati 16:00 olacak. Bandırmaspor, ligde 11. sırada yer alıyor. Boluspor ise henüz puan alamadı. Bu nedenle 20. sırada bulunuyor. Maçın yayını TRT Spor ve beIN Sports Haber kanallarından yapılacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek. Takımlar arasındaki rekabet, sezonun kaderini etkileyebilir. Her iki ekip de galibiyet için sahada mücadele edecektir. Taraftarlar, bu maçı merakla bekliyor.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer

5 Eylül 2026'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma oynanacak. Keçtaş Ankara Keçiörengücü, SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi Keçtaş, ligde 7. sırada yer alıyor. Rakip équipe Sarıyer ise 3. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, önemli bir mücadele olacak. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı dikkatle izleyecek. İki takımın da hedefleri büyük. Herkes, maçın sonucunu merakla bekliyor.

Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor

5 Eylül 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç olacak. Saat 20:00'de Orfa Yapı Pendikspor ile Eminevim Ümraniyespor karşılaşacak. Orfa Yapı Pendikspor şu an ligde 13. sırada yer alıyor. Eminevim Ümraniyespor ise 17. sırada bulunuyor. Maçın yayın hakkına sahip olan kanallar TRT Türk ve beIN Sports Max 1. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik öneme sahip. Her iki ekip de puan kazanmak için mücadele edecek. Maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Taraftarlar takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamalar için belirleyici olabilir.

Newcastle United-AFC Bournemouth

05 Eylül 2026 tarihinde Newcastle United ile AFC Bournemouth karşılaşması oynanacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Saat 14:30’da başlayacak. Newcastle United, ligde 7. sıradadır. AFC Bournemouth ise 14. sıradadır. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olacaktır.

Brentford-Sunderland

Bugün, çok önemli bir maç var. 05 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de, Brentford ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Brentford, ligde 6. sırada yer alıyor. Sunderland ise 12. sırada. Her iki takım da bu maçı kazanmak isteyecek. Maçın heyecanı yüksek olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu fırsatı kaçırmamalı. Herkes, takımlarının performansını merak ediyor. Sonuç, tahmin edilemez. Ama sahada mücadele de üst seviyede olacak. İki takım da galibiyet arayacak. Bu karşılaşma, ilerleyen haftalar için de önemli bir gösterge olabilir.

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur

Günün maç programında dikkat çeken bir karşılaşma var. 05 Eylül 2026'da saat 17:00'de Nottingham Forest, Tottenham Hotspur ile oynayacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi'nin önemli bir parçası olacak. Nottingham Forest, ligde 15. sırada yer alıyor. Tottenham Hotspur ise 20. sırada bulunuyor. Her iki takım da sezon başlangıcında zor bir performans sergiledi. Bu durum, maçın sonucunu daha da heyecanlı kılıyor. Karşılaşma, beIN Sports 5 kanalından canlı yayımlanacak. Seyircilerin heyecanla beklediği bir maç olacak. İki takımın da kendilerini ispat etme fırsatı bulacakları bir durum var. Futbolseverler için keyifli bir gün geçmesi için her şey hazır.

Manchester City-Coventry City

5 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Manchester City, Coventry City ile karşılaşacak. Manchester City, ilk iki maçında 2 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 6 gol attı ve 2 gol yedi. Bu sonuçlarla Manchester City, ligdeki liderliğini sürdürüyor.

Coventry City'nin durumu oldukça zor. Henüz puan alamadı ve ligde 17. sırada yer alıyor. Bu durum, takımın moralini olumsuz etkiliyor. Maç beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Başarılı olan taraf, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Fulham-Crystal Palace

5 Eylül 2026 tarihinde, Fulham ile Crystal Palace takımları İngiltere Premier Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00'dedir. Bu karşılaşma kritik bir öneme sahiptir. İki takım da sezonun başında galibiyet elde edemedi. Fulham, ligde 16. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 18. sırada bulunmaktadır. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak.

Brighton & Hove Albion-Leeds United

5 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Brighton & Hove Albion ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Brighton, ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet aldı. Bu sonuçla 3 puanla 10. sırada yer alıyor. Leeds United, ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu durum, onları 4 puanla 9. sıraya taşıdı. Maç beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Herkesin merakla beklediği bir karşılaşma olacak. Kimin galip geleceği ise maç saatinde belli olacak.

Hull City-Aston Villa

5 Eylül 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir gün. Saat 19:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Hull City, Aston Villa ile karşılaşacak. Hull City şu an 3. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı. Bu sonuçla toplam 6 puan topladı. Dahası, takım henüz gol yemedi.

Aston Villa ise zorlu bir süreçten geçiyor. Takım 19. sırada bulunuyor. Oynadığı 2 maçta galibiyet alamadı. Şu an 0 puanda kalmış durumda. Bu karşılaşma, takım için kritik öneme sahip. Diğer yandan, bu maçı beIN Sports 3 kanalından izlemek mümkün olacak. Futbolseverler, heyecan verici bir mücadeleyi bekliyor. Maçta hangi takımın galip geleceği merak ediliyor.

TSG Hoffenheim-Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga Ligi'nde heyecan dorukta. 05 Eylül 2026 tarihinde TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund ile saat 16:30'da karşılaşacak.

TSG Hoffenheim, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Şu an ligde 14. sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise ligde güzel bir başlangıç yaptı. İlk maçını kazanarak 5. sıraya yerleşti.

Bu maç, futbolseverler için önemli bir karşılaşma. Maçın yayın hakkı S Sport+ kanalında bulunuyor. Futbol tutkunları, bu karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olacak.

Paderborn 07-Freiburg

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. Paderborn 07 ile Freiburg karşılaşacak. Maç, 05 Eylül 2026 tarihinde oynanacak. Başlama saati 16:30 olarak belirlendi. Maçın yayıncısı S Sport+ kanalı olacak.

Paderborn 07, lig sıralamasında 12. sırada bulunuyor. Freiburg ise daha üstte, 2. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu mücadele, sezon için kritik öneme sahip. Paderborn'un ev sahibi olduğu bu karşılaşma, taraftarlar için heyecan verici olacak. Freiburg ise üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Her iki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyecek.

Bayer Leverkusen-Union Berlin

5 Eylül 2026 tarihinde saat 16:30'da bir maç oynanacak. Almanya Bundesliga Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen, ligde 1 maç yaptı. Bu maçta galibiyet elde edemedi. Takım 13. sırada yer alıyor. Union Berlin ise 1 puanla 10. sıradadır. Bu mücadele S Sport+ kanalından canlı yayınlanacak. Maç için heyecan dorukta. İzleyiciler, takımların performansını merakla bekliyor. İki takım da 3 puan için savaşacak.