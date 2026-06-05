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Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Seongnam FC-Gimhae

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Gimhae takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daegu-Paju Frontier

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Paju Frontier takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Busan I'Park-Chungnam Asan

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Njardvik-IR Reykjavik

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

HK Kopavogs-Afturelding

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Aegir-Leiknir R.

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Ekranas-Neptunas Klaipeda

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

USM Khenchela-MB Rouisset

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Khenchela ile MB Rouisset takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

ES Mostaganem-MC El Bayadh

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile MC El Bayadh takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Paradou AC-ES Setif

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Paradou AC ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

MC Alger-ASO Chlef

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile ASO Chlef takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

JS Saoura-CS Constantine

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Saoura ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

JS Kabylie-CR Belouizdad

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile CR Belouizdad takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Sabadell-Real Madrid B (Castilla)

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Sabadell ile Real Madrid B (Castilla) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

FBK Karlstad-IF Karlstad

05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FBK Karlstad ile IF Karlstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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