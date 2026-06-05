Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Seongnam FC-Gimhae
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Gimhae takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daegu-Paju Frontier
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Paju Frontier takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Busan I'Park-Chungnam Asan
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Njardvik-IR Reykjavik
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
HK Kopavogs-Afturelding
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Aegir-Leiknir R.
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Ekranas-Neptunas Klaipeda
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
USM Khenchela-MB Rouisset
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Khenchela ile MB Rouisset takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
ES Mostaganem-MC El Bayadh
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile MC El Bayadh takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Paradou AC-ES Setif
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Paradou AC ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
MC Alger-ASO Chlef
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile ASO Chlef takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
JS Saoura-CS Constantine
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Saoura ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
JS Kabylie-CR Belouizdad
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile CR Belouizdad takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Sabadell-Real Madrid B (Castilla)
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Sabadell ile Real Madrid B (Castilla) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
FBK Karlstad-IF Karlstad
05 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FBK Karlstad ile IF Karlstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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