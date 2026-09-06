Bugün hangi maçlar var? 06 Eylül Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler

06 Eylül 2026 tarihinde Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de mücadele ediyor. Şu anda 8. sıradalar. Amed Sportif Faaliyetler ise 5. sırada yer alıyor. İki takım da bu maçta 3 puan arayacak. Maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports olacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Kasımpaşa ve Amed Sportif Faaliyetler, güçlü rakipler. Bu mücadele, ligin kaderini etkileyebilir. İzleyiciler, üst düzey bir performans bekliyor. Maçın atmosferi oldukça çekişmeli geçecek. Herkes bu maçı heyecanla izleyecek.

Arca Çorum FK-Eyüpspor

06 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Arca Çorum FK, Eyüpspor'u evinde ağırlayacak. Arca Çorum FK, ligde 17. sırada bulunuyor. Geride kalan 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Bu sezon galibiyet sevinci yaşamadı. Eyüpspor ise 15. sırada yer alıyor. 3 maçta topladığı sadece 3 puan var. İki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Takımlar, galibiyet alarak moral bulmak isteyecek. Ligdeki konumları, bu maçta belirlenecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında bir maç oynanacak. Bu maç 06 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Trendyol Süper Lig kapsamında olacak.

Trabzonspor, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta 1 galibiyet aldı. 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik de bulunuyor. Toplamda 4 puan topladılar.

Gençlerbirliği ise 3. sırada bulunuyor. O da 3 maç oynadı. 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hiç mağlup olmadı ve 7 puan elde etti.

Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. Spor severler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Kocaelispor-Samsunspor

6 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Samsunspor ile oynayacak. Kocaelispor, ligde 6. sırada. Takım, 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Toplamda 6 puan topladı. Samsunspor ise 10. sırada yer alıyor. Takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Şu anda toplamda 4 puana sahip. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Maçın sonucu takımların ligdeki durumunu etkileyebilir. Kocaelispor, bu maçı kazanmak istiyor. Samsunspor ise yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. İki takım arasında rekabetin yüksek olması bekleniyor. İzleyiciler, bu mücadeleyi büyük bir heyecanla takip edecek.

Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor

Maç tarihi 6 Eylül 2026. Maç saati 20:00. Trendyol 1. Lig kapsamında Antalyaspor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, ligde 13. sırada yer alıyor. Geride kalan 5 maçta 2 galibiyet elde etti. Bu sonuçla toplamda 6 puan topladı. Ekenler Beton Sivasspor ise 17. sırada. Henüz galibiyetle tanışamadı. Takım, 5 maçta sadece 3 puan alabilmiş durumda. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayımlanacak. İzleyiciler keyifli bir mücadele bekliyor olacak.

Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. 06 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Batman Petrolspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşacak. Batman Petrolspor, ligde lider konumda. Takım, oynadığı 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sayede, 13 puan elde etti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 11. sırada bulunuyor. Takım, aynı sayıda maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Böylece, 8 puanda yer alıyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Kürdi kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. Cüneyt Çakır, maçın hakemi olarak görev alacak. Eşit puana sahip takımların kapışması, ligdeki rekabeti artıracak. Taraftarlar, iki takımın da galibiyet için mücadele edeceğini biliyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Muğlaspor-Vanspor FK

Bugün, 06 Eylül 2026 tarihinde, saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. Muğlaspor, Vanspor FK ile karşı karşıya gelecek. Muğlaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla 10. sırada yer alıyor. Vanspor FK ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu nedenle, 16. sırada konumlanıyor.

Maç, taraftarlar için heyecan dolu anlar yaşatacak. TRT Türk ve beIN Sports 5 kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. Her iki takım da üç puan arayışında olacak. Seyirciler, enfes bir futbol deneyimi bekliyor. Takımlar, birbirlerini tanıyor. Sonuç, lig sıralamasını etkileyebilir. Herkes, bu maçı merakla bekliyor.

Everton-Manchester United

Bugün, 06 Eylül 2026 tarihinde önemli bir maç var. Saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde Everton ve Manchester United karşılaşacak. Everton, ligde 10. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladığı puan sayısı ise 4. Everton, bu süreçte 3 gol atma başardığı gibi 1 gol de yedi.

Manchester United ise 12. sırada. Takım, 2 maç oynadı. 1 galibiyet almakla birlikte 1 mağlubiyet yaşadı. Manchester United, 3 puan topladı. Bu takım, 5 gol atarken 4 gol de yedi.

Maç heyecanı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı bekliyor. Everton ve Manchester United arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. İzleyenler için güzel bir futbol akşamı olacak.

Arsenal-Chelsea

Arsenal ile Chelsea, 6 Eylül 2026 tarihinde karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Mücadele saat 18:30'da başlayacak. Arsenal, ligde 3. sırada yer alıyor. Chelsea ise 4. sırada bulunuyor. İki takım da ligde ilk iki maçında galip geldi. Her iki ekip, puanlarını 6'ya yükseltmeyi başardı. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Hamburger SV-Mainz 05

06 Eylül 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi’nde önemli bir maç gerçekleşecek. Hamburger SV ve Mainz 05 takımları saat 16:30’da karşı karşıya gelecek. Hamburger SV, ligde oynadığı bir maçta galibiyet alamadı. Şu anda 17. sırada bulunuyor. Mainz 05 ise bir maç oynamış durumda. Bu takım, ligde 12. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Eintracht Frankfurt-Augsburg

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Eintracht Frankfurt ile Augsburg, 06 Eylül 2026 tarihinde saat 18:30'da oynayacak. Eintracht Frankfurt, ligde 11. sırada yer alıyor. Augsburg ise 6. sırada bulunuyor. Bu, takımların üst sıralar için mücadele ettiği bir dönem. Maç, S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler bu önemli maçı takip edebilir. Her iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu maç, ligdeki sıralamayı etkileyebilir.

Parma-Monza

06 Eylül 2026 tarihinde saat 16:00'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Parma ile Monza karşı karşıya gelecek. Şu anki lig sıralamasında Parma 16. sırada yer alıyor. Monza ise 17. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu sezon oynadığı iki maçtan galibiyet elde edemedi. Bu durum, takımlar için sıkıntılı bir başlangıcı temsil ediyor. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi buradan takip edebilir. Herkes, iki takım arasındaki rekabeti merakla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki durumlarını etkileyebilir.

Frosinone-Venezia

06 Eylül 2026 tarihinde Frosinone ile Venezia takımları karşılaşacak. Maç, saat 16:00'da başlayacak. Bu karşılaşma, İtalya Serie A Ligi'nde gerçekleşecek. Frosinone, ligde 9. sıradadır. Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı puan sayısı 3. Takım, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Venezia ise 18. sırada yer alıyor. Bu takım, henüz galibiyet elde edemedi. Oynadığı 2 maçta hiç puan kazanamadı. Venezia, 0 gol atma başarısı gösterdi. 4 gol ise kalesinde gördü. Maç S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı bu kanallar üzerinden takip edebilir.

Bologna-Sassuolo

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir mücadele yaşanacak. Bologna ile Sassuolo, 06 Eylül 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç saati 19:00 olarak belirlendi. Bologna, 15. sırada yer alıyor. Şu ana kadar galibiyet elde edemedi. Oynadığı iki maçta da mağlup oldu. Sassuolo ise 11. sırada bulunuyor. Takım, ligde 3 puanla bir galibiyet aldı. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı kaçırmamalı.

Juventus-Milan

06 Eylül 2026'da saat 21:45'te önemli bir maç oynanacak. İtalya Serie A Ligi'nde Juventus ile Milan karşılaşacak. İki takım da ligde ilk iki maçlarını kazanarak, 6 puana ulaşmış durumda. Juventus şu an 5. sırada yer alıyor. Milan ise 4. sırada. Maç, S Sport 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takımın performansı dikkat çekiyor. Taraftarlar, galibiyet için takımlarını destekleyecek. Bu karşılaşma, ligdeki yarışın gidişatını etkileyebilir. İzleyiciler, kaliteli bir futbol karşılaşması izlemek için ekran başına geçecek. Maç, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.