Milli ara ne zaman başlıyor? Süper Lig'e UEFA Uluslar Ligi arası

Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan milli ara sebebiyle duruyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'yı ağırlayacak.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Trendyol Süper Lig ve Avrupa'nın majör ligleri, FIFA uluslararası maç takvimi doğrultusunda sezondaki ilk molasını veriyor. Kulüp futboluna ara verilirken, gözler tamamen milli takımların sahne alacağı UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu karşılaşmalarına çevrildi.

Futbol tutkunlarının 'Milli ara ne zaman başlayacak?' soruları yanıt bulurken, A Milli Futbol Takımımızın da dev turnuvadaki zorlu fikstürü şekillendi. Eylül ayı itibarıyla başlayan milli ara kapsamında kulüpler oyuncularını milli takımlara gönderirken, Ay-yıldızlılarımız grup aşamasının ilk ve en kritik sınavına çıkacak.

İLK MAÇ: FRANSA

Uluslar Ligi'ndeki ilk mücadelesinde kendi saha ve seyircisi önünde zorlu bir teste tabi tutulacak olan Türkiye, dünya futbolunun ekol ülkelerinden Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, millilerin gruptaki kaderini ve gidişatını belirleme açısından büyük önem taşıyor. Futbol otoriteleri, Kocaeli'deki coşkulu taraftar desteğinin milli takıma önemli bir güç katacağını vurguluyor. Böylelikle yeni sezonun ilk milli arası 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim'de sona erecek.

Teknik direktör ve milli futbolcular, bu zorlu periyot öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, gruptaki diğer maçlar için de stratejiler belirleniyor. Fransa müsabakasının ardından temsilcimiz, Bursa'da oynanacak iç saha maçı ve kritik deplasman mücadeleleriyle gruptaki puan mücadelesine devam edecek.

Süper Lig heyecanına kısa bir ara verilirken, tüm Türkiye kilitlendiği dev maçta A Milli Takımımızın zaferine odaklanmış durumda. UEFA Uluslar Ligi yolculuğuna galibiyetle başlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, Kocaeli'de Fransa karşısında unutulmaz bir akşam yaşatmak istiyor.