Bugün hangi maçlar var? 07 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Las Palmas-Malaga
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Las Palmas ile Malaga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Cheonan City-Suwon FC
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Cheonan City ile Suwon FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Seoul E-Land FC-Chungbuk Cheongju
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seoul E-Land FC ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gimpo Citizen-Jeonnam Dragons
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Jeonnam Dragons takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Bratstvo Gracanica-Jedinstvo Bihac
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Bratstvo Gracanica ile Jedinstvo Bihac takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Sloboda Tuzla-TOSK Tesanj
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Sloboda Tuzla ile TOSK Tesanj takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Igman Konjic-Stupcanica Olovo
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Igman Konjic ile Stupcanica Olovo takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Tomislav-Tuzla City
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Tomislav ile Tuzla City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Travnik-Radnik Hadzici
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Travnik ile Radnik Hadzici takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Buducnost Banovici-Vitez
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Buducnost Banovici ile Vitez takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Becamex Binh Duong-Hoang Anh Gia Lai
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Becamex Binh Duong ile Hoang Anh Gia Lai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
SHB Da Nang -Thanh Hoa FC
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan SHB Da Nang ile Thanh Hoa FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Viettel FC-Cong An Ha Noi
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Viettel FC ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Song Lam Nghe An-PVF-CAND
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Song Lam Nghe An ile PVF-CAND takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Hai Phong-Nam Dinh
07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Hai Phong ile Nam Dinh takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
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