Bugün hangi maçlar var? 07 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Las Palmas-Malaga

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Las Palmas ile Malaga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Cheonan City-Suwon FC

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Cheonan City ile Suwon FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Seoul E-Land FC-Chungbuk Cheongju

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seoul E-Land FC ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gimpo Citizen-Jeonnam Dragons

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Jeonnam Dragons takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Bratstvo Gracanica-Jedinstvo Bihac

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Bratstvo Gracanica ile Jedinstvo Bihac takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Sloboda Tuzla-TOSK Tesanj

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Sloboda Tuzla ile TOSK Tesanj takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Igman Konjic-Stupcanica Olovo

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Igman Konjic ile Stupcanica Olovo takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Tomislav-Tuzla City

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Tomislav ile Tuzla City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Travnik-Radnik Hadzici

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Travnik ile Radnik Hadzici takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Buducnost Banovici-Vitez

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Buducnost Banovici ile Vitez takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Becamex Binh Duong-Hoang Anh Gia Lai

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Becamex Binh Duong ile Hoang Anh Gia Lai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

SHB Da Nang -Thanh Hoa FC

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan SHB Da Nang ile Thanh Hoa FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Viettel FC-Cong An Ha Noi

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Viettel FC ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Song Lam Nghe An-PVF-CAND

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Song Lam Nghe An ile PVF-CAND takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Hai Phong-Nam Dinh

07 Haziran Pazar 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Hai Phong ile Nam Dinh takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00