Bugün hangi maçlar var? 07 Temmuz Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arjantin-Mısır

07 Temmuz Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Arjantin ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İsviçre-Kolombiya

07 Temmuz Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İsviçre ile Kolombiya takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Kauno Zalgiris-Drita

07 Temmuz 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir müsabaka gerçekleşecek. Kauno Zalgiris ve Drita takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00’da başlayacak. Bu mücadele her iki ekip için de kritik bir öneme sahip. Karşılaşma, grup aşamasındaki konumları etkileyecek. İki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Tarafların performansı önem taşıyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok. Bu durum, taraftarların heyecanını artırıyor. Herkes maçı takip etmek istiyor. Karşılaşmanın sonucuna göre grup dinamikleri değişebilir. İki takım da bu fırsatı değerlendirmek isteyecek.

Sabah-The New Saints

07 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da bir maç gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Sabah ile The New Saints karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor. Sabah, ligdeki mücadeleci duruşuyla dikkat çekiyor. The New Saints ise son dönemdeki performansıyla öne çıkmakta. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Bu durum, taraftarlar arasında merak oluşturdu. Takımlar, galibiyet için canla başla mücadele edecek. Her iki taraf da bu maçı kazanmak istiyor. Sonuç, takımların grup aşamasındaki durumunu etkileyecek.

FC Ararat Armenia-Riga FC

07 Temmuz 2026 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında FC Ararat Armenia ile Riga FC karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00’da başlayacak. İki takımın ligdeki durumları, büyük bir rekabetin işaretidir. Bu karşılaşma, her iki ekip için de önemli bir fırsat sunuyor. Maçın yayıncısı ise şu an için bilinmiyor.

Lincoln Red Imps-Inter Club Escaldes

Bu akşam, saat 19:00'da önemli bir karşılaşma olacak. Lincoln Red Imps ile Inter Club Escaldes, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Her iki takım da ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Bu maç, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Taraftarlar, takımını desteklemek için stadyumda yer alacak. Mücadelede iki ekibin de performansı merak ediliyor. Futbolseverler, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Herkes, sonuçları öğrenmek için ekran başına geçecek. Maçın sonucunun nasıl olacağı ise büyük bir tartışma konusudur.

FK Vardar-KuPS

07 Temmuz 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi çerçevesinde FK Vardar ile KuPS maçı yapılacak. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Her iki takım da gruptaki durumlarını pekiştirmek için mücadele edecek. Futbolseverler keyifli bir maç izleme fırsatı bulacak. Maçın yayın bilgisi henüz açıklanmadı. Herkes karşılaşma için heyecanlı. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu önemli maç, futbolseverler için unutulmaz anlar sunabilir. Şampiyonlar Ligi atmosferi bir başka olacak. Maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. İzleyiciler, futbol yeteneklerini görmek için sabırsızlanıyor.

Floriana-Shamrock Rovers

07 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:30'da önemli bir maç oynanacak. Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi kapsamında olacak. Floriana ile Shamrock Rovers sahada yer alacak. Her iki takımın ligdeki konumları dikkat çekiyor. Performansları da büyük bir merakla izleniyor. Maçın yayını ile ilgili bilgi mevcut değildir. İzleyiciler, maçın detaylarını bekliyor. Bu mücadele sporseverler için büyük önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi her zaman heyecan yaratır. Floriana ve Shamrock Rovers taraftarları desteklerini gösterecek. Takımlar sahada mücadele edecek.

Tre Fiori-Larne

07 Temmuz 2026 tarihi önemli bir gün olacak. Saat 21:30’da Şampiyonlar Ligi maçında Tre Fiori ile Larne takımları karşılaşacak. Bu mücadele, iki takım için kritik bir öneme sahip. Her iki takım, ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Bu, rekabetin artmasına yol açacak. Maçla ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Yayıncı kanal, henüz resmi bir duyuru yapmadı. İzleyiciler ve futbolseverler büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Herkes, maçın nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Futbol severler için bu karşılaşma oldukça heyecan verici bir fırsat. Maçın her anı büyük bir çekişmeye sahne olabilir.

Borac-Levski Sofya

07 Temmuz 2026'da saat 21:30'da Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Borac ile Levski Sofya karşılaşacak. İki takım, bu kritik maçı büyük bir heyecanla bekliyor. Her iki ekip de mevcut lig durumlarıyla sahaya çıkacak. Bu maç, her iki takım için de çok önemli. Sonuç, ilerleyen süreçte belirleyici bir rol oynayacak. Takımlar, galibiyet için yoğun bir mücadele sergileyecek. Taraftarlar, stadyumu doldurarak destek verecek. Bu önemli karşılaşmanın sonucu, gruptaki konumları için belirleyici olacak. Her iki ekip de kazanmayı hedefliyor. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir akşam olacak.

Klaksvik-Atert Bissen

7 Temmuz 2026'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi düzenlenecek. Klaksvik ile Atert Bissen karşı karşıya gelecek. Maçın başlaması saat 21:45. Bu önemli karşılaşma, takımların grup aşamasındaki konumları açısından hayati bir öneme sahip. Takımların alacağı sonuç, ilerleyen turlar için belirleyici olacak. Maçın yayın durumu hakkında kesin bir bilgi mevcut değil. İzleyicilerin merakla beklediği bu mücadelede her iki takım da galibiyet peşinde koşacak. Başarı, takımın ilerlemesi için kritik bir unsur. Bu nedenle, Maçın sonucuna odaklanmak gerekiyor.

Vikingur Reykjavik-ETO FC

Yaz geldi. 07 Temmuz 2026 tarihinde, saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Vikingur Reykjavik, ETO FC ile karşılaşacak. İki takım, grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor. Bu, her iki ekip için oldukça önemli bir mücadele. Maçın yayıncı kanalı henüz duyurulmadı. Bu belirsizlik, taraftarları merakta bırakıyor. Fakat heyecan, her iki takımın da sahada göstereceği performansa bağlı. Maçın başlamasına az bir zaman kaldı. Tüm gözler, bu önemli karşılaşmanın üzerine çevrildi.

UNA Strassen-S.P. La Fiorita

07 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:15'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. UNA Strassen, S.P. La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da grup aşamasında yer alıyor. Bu maç, turnuvada ilerlemek için kritik bir fırsat sunuyor. İki takımın da kazanmak için mücadele edecek olması heyecan yaratıyor. Maçın yayıncı kanalı ise henüz belirlenmedi. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Hangi takımın galip geleceği merakla beklenecek. Bu maç, her iki takım için de dönüm noktası olabilir.

AF Elbasani-BATE

07 Temmuz 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında AF Elbasani ile BATE karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki takım için kritik bir öneme sahip. Grup aşamasındaki konumları, maç sonucuyla değişebilir. AF Elbasani, ligdeki performansını artırma hedefiyle sahada olacak. BATE ise üst sıralardaki yerini korumak için tüm gücünü kullanacak. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Bu durum, taraftarlar arasında merak uyandırıyor. Maç öncesi beklentiler oldukça yüksek. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Tüm gözler bu önemli maça çevrilecek.

Charlestown Azzurri-Weston Bears

07 Temmuz Salı 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Charlestown Azzurri ile Weston Bears takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00