Bugün hangi maçlar var? 10 Nisan Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor

10 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç Trendyol Süper Lig kapsamındadır. Beşiktaş, 28 maçta 52 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor. Hesap.com Antalyaspor ise 28 maçta 28 puan elde etti. Bu nedenle takım 13. sıradadır. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, sezon boyunca güçlü bir performans sergiledi. Takım, kritik maçlarda önemli galibiyetler aldı. Hesap.com Antalyaspor ise tutuk bir sezon geçiriyor. Geçmişteki başarılarına ulaşmakta zorlanıyorlar. Bu maç, her iki takım için farklı bir anlam taşıyor. Beşiktaş, galibiyetle puan durumunu güçlendirmek istiyor. Antalyaspor ise düşme tehlikesinden uzaklaşmayı hedefliyor.

Maçta sıkı bir rekabet bekleniyor. Taraftar desteği bu karşılaşmanın önemli bir parçası olacaktır. Her iki takım da saha avantajını kullanmak isteyecek. Futbolseverler, bu çekişmeli mücadeleyi izlemek için heyecanlanıyor.

West Ham United-Wolverhampton

10 Nisan 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 22:00'de West Ham United, Wolverhampton ile mücadele edecek. Bu maç oldukça kritik bir öneme sahip. West Ham United, 18. sırada yer alıyor. Düşme potasından kurtulmak istiyorlar. Wolverhampton ise ligde son sırada bulunuyor. Küme düşme korkusunu yaşıyorlar. Maç, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Gol ve puan mücadelesi tüm futbolseverleri ekran başına çekecek. İzleyiciler, bu zorlu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki ekip de kritik bir dönemeçte bulunuyor.

Augsburg-TSG Hoffenheim

Augsburg ile TSG Hoffenheim, 10 Nisan 2026'da karşılaşacak. Maç, saat 21:30'da başlayacak. Bu mücadele Almanya Bundesliga Ligi'nde gerçekleşiyor. Augsburg, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 28 maçta 9 galibiyet elde etti. Ayrıca 14 mağlubiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor. Topladığı puan ise 32.

Rakibi TSG Hoffenheim 5. sırada bulunuyor. Bu takım da 28 maçta mücadele etti. Hoffenheim, 15 galibiyet aldı. 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik de mevcut. Topladığı puan 50. Bu maç için heyecan dorukta. İzleyiciler, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından maçı izleyebilir.

Roma-Pisa

10 Nisan 2026'da saat 21:45'te Roma ile Pisa karşı karşıya gelecek. Bu maç İtalya Serie A Ligi kapsamında oynanacak. Roma, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon 31 maçta 17 galibiyet elde etti. Toplamda 54 puan toplayarak iyi bir performans sergilediler.

Pisa ise zor bir sezon geçiriyor. 20. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta sadece 2 galibiyet alabilmiş durumdalar. Toplam puanları 18. Bu, Pisa için sıkıntılı bir durum.

Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 kanallarından yayınlanacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Roma, iyi formunu devam ettirmek istiyor. Pisa ise kötü gidişata son vermek peşinde.

Real Madrid-Girona

10 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de Real Madrid ile Girona karşı karşıya gelecek. Bu maç, İspanya La Liga kapsamında oynanacak. Real Madrid, ligdeki mücadelelerinde 2. sıradadır. 30 maçta 22 galibiyet elde etmiştir. Toplamda 69 puana ulaşmıştır. Girona ise ligde 12. sırada yer alıyor. Bu takım, 30 maçta 9 galibiyet kazanmıştır. Maç, S Sport kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Tivibu Spor3 kanalında da izlenebilecek. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Реal Madrid'in güçlü formu, maça damga vuracaktır. Girona'nın ise mücadeleci bir performans sergilemesi gerekiyor. Bu maç, takımlar açısından önemli bir fırsat sunuyor. Her iki ekip de galibiyet için sahada mücadele edecek.

Paris FC-Monaco

10 Nisan 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de bir mücadele gerçekleşecek. Paris FC ile Monaco takımları karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Paris FC, ligde 13. sırada yer alıyor. Monaco ise 5. sırada bulunmakta. Bu maç, ligdeki önemli karşılaşmalardan biri olacak. Paris FC, iyi bir performans sergilemek istiyor. Monaco ise hedefini zirveye taşımak için mücadele edecek. Maç sonunda sonuç, her iki takım için belirleyici olacak. Takımlar, taraftarlarını heyecanlandırmak için sahaya çıkacak. Bu önemli mücadelede her an çok heyecanlı geçecek.

Marsilya-Metz

10 Nisan 2026'da Fransa Ligue 1'da önemli bir maç oynanacak. Marsilya, Metz'i evinde ağırlayacak. Maç saati 22:00'de başlayacak. Marsilya, 28 maçta topladığı 49 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Metz ise 15 puanla 18. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, iki takım için kritik bir öneme sahip. Marsilya, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele ediyor. Metz ise ligde kalabilmek için çaba sarf etmede zorlanıyor. Maçın sonucunun ne olacağı merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma hakkında yayıncı bilgisi de mevcut. Herkes, futbolseverlerin bu maçı heyecanla beklediğini biliyor.

West Bromwich Albion-Millwall

10 Nisan Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Shabab-Al-Ittihad Jeddah

10 Nisan 2026 tarihi, önemli bir maç için belirlenmiş. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Shabab ile Al-Ittihad Jeddah karşılaşacak. Maç saati 21:00'de başlayacak. Al Shabab, ligde 12. sırada yer almakta. Şu ana kadar 27 maçta 30 puan topladı. Takım, 7 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Al-Ittihad Jeddah ise 6. sırada bulunuyor. 28 maçta 45 puan kazanmış durumda. Bu takım, 13 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile ligde mücadele ediyor. Herhangi bir takım, bu karşılaşmada önemli bir avantaj elde edebilir. Bu nedenle, her iki takım da galibiyet için son derece hırslı olacaktır. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Sonuç, lig sıralamasını etkileyebilir.

Twente-Volendam

10 Nisan Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Twente ile Volendam takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00