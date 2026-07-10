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Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Belçika

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Shandong Taishan-Yunnan Yukun

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shandong Taishan ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Cheonan City-Gimhae

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Cheonan City ile Gimhae takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Suwon FC-Jeonnam Dragons

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Jeonnam Dragons takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

IR Reykjavik-Throttur Reykjavik

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Leiknir R.-Grótta

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Aegir-HK Kopavogs

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Njardvik-Grindavik

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

FS Metta LU-Speks

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan FS Metta LU ile Speks takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Leevon PPK-Riga FC

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Leevon PPK ile Riga FC takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Finn Harps-Treaty United

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Treaty United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Wexford-Kerry FC

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Wexford ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bray Wanderers-UCD

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile UCD takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cork City-Longford Town

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cork City ile Longford Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Athlone Town-Cobh Ramblers

10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Athlone Town ile Cobh Ramblers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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