Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Belçika
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Shandong Taishan-Yunnan Yukun
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shandong Taishan ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Cheonan City-Gimhae
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Cheonan City ile Gimhae takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Suwon FC-Jeonnam Dragons
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Jeonnam Dragons takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
IR Reykjavik-Throttur Reykjavik
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Leiknir R.-Grótta
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Aegir-HK Kopavogs
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Njardvik-Grindavik
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
FS Metta LU-Speks
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan FS Metta LU ile Speks takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Leevon PPK-Riga FC
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Leevon PPK ile Riga FC takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Finn Harps-Treaty United
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Treaty United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Wexford-Kerry FC
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Wexford ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bray Wanderers-UCD
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile UCD takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Cork City-Longford Town
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cork City ile Longford Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Athlone Town-Cobh Ramblers
10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Athlone Town ile Cobh Ramblers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
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