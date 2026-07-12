Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Jeju United-Daejeon Hana Citizen
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Daejeon Hana Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Incheon United-Anyang
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
FC Seoul-Gangwon
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Tianjin Jinmen Tiger-Liaoning Tieren
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Liaoning Tieren takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shanghai Port FC-Dalian Yingbo
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Dalian Yingbo takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
KFUM-Bodo Glimt
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan KFUM ile Bodo Glimt takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Brann-Start
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Brann ile Start takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Sandefjord-Ham Kam
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sandefjord ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Rosenborg-Kristiansund BK
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Kristiansund BK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Sarpsborg 08-Viking
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sarpsborg 08 ile Viking takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Busan I'Park-Gimpo Citizen
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Gimpo Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Chungnam Asan-Gyeongnam FC
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungnam Asan ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Shenzhen Juniors-Dingnan United
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Juniors ile Dingnan United takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Nantong Zhiyun-Changchun Yatai
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nantong Zhiyun ile Changchun Yatai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FC Pari Nizhny Novgorod-Rotor Volgograd
12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Pari Nizhny Novgorod ile Rotor Volgograd takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
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