SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Jeju United-Daejeon Hana Citizen

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Daejeon Hana Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Incheon United-Anyang

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

FC Seoul-Gangwon

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Tianjin Jinmen Tiger-Liaoning Tieren

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Liaoning Tieren takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Port FC-Dalian Yingbo

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Dalian Yingbo takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

KFUM-Bodo Glimt

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan KFUM ile Bodo Glimt takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Brann-Start

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Brann ile Start takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sandefjord-Ham Kam

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sandefjord ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Rosenborg-Kristiansund BK

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Kristiansund BK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sarpsborg 08-Viking

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sarpsborg 08 ile Viking takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Busan I'Park-Gimpo Citizen

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Gimpo Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Chungnam Asan-Gyeongnam FC

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungnam Asan ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Shenzhen Juniors-Dingnan United

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Juniors ile Dingnan United takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Nantong Zhiyun-Changchun Yatai

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nantong Zhiyun ile Changchun Yatai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FC Pari Nizhny Novgorod-Rotor Volgograd

12 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Pari Nizhny Novgorod ile Rotor Volgograd takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Al Ahli'den Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'na 35 milyon Euro!Al Ahli'den Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'na 35 milyon Euro!
Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu transferi! Opsiyonu belli olduGalatasaray'dan Lesley Ugochukwu transferi! Opsiyonu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.