Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Katar-İsviçre
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Katar ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Brezilya-Fas
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Brezilya ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Leiknir R.-Vestri
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Volsungur-Njardvik
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
FC Rustavi-Meshakhte Tkibuli
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Rustavi ile Meshakhte Tkibuli takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Samgurali Tskhaltubo-Torpedo Kutaisi
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Samgurali Tskhaltubo ile Torpedo Kutaisi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
JDFS Alberts-Leevon PPK
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan JDFS Alberts ile Leevon PPK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FS Metta LU-Super Nova-2
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FS Metta LU ile Super Nova-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FK Minija-BFA
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Minija ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
FK Zalgiris-2-Garliava
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Garliava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Shijiazhuang Gongfu-Suzhou Dongwu
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shijiazhuang Gongfu ile Suzhou Dongwu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Nanjing City-Ningbo Professional
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nanjing City ile Ningbo Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Dingnan United-Guangdong GZ-Power
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Dingnan United ile Guangdong GZ-Power takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Coquimbo Unido-O'Higgins
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Coquimbo Unido ile O'Higgins takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Everton De Vina-Palestino
13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Everton De Vina ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
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