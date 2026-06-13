Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Katar-İsviçre

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Katar ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Brezilya-Fas

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Brezilya ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Leiknir R.-Vestri

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Volsungur-Njardvik

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FC Rustavi-Meshakhte Tkibuli

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Rustavi ile Meshakhte Tkibuli takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Samgurali Tskhaltubo-Torpedo Kutaisi

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Samgurali Tskhaltubo ile Torpedo Kutaisi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

JDFS Alberts-Leevon PPK

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan JDFS Alberts ile Leevon PPK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FS Metta LU-Super Nova-2

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FS Metta LU ile Super Nova-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FK Minija-BFA

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Minija ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FK Zalgiris-2-Garliava

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Garliava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Shijiazhuang Gongfu-Suzhou Dongwu

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shijiazhuang Gongfu ile Suzhou Dongwu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Nanjing City-Ningbo Professional

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nanjing City ile Ningbo Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Dingnan United-Guangdong GZ-Power

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Dingnan United ile Guangdong GZ-Power takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Coquimbo Unido-O'Higgins

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Coquimbo Unido ile O'Higgins takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Everton De Vina-Palestino

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Everton De Vina ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00