SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Katar-İsviçre

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Katar ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Brezilya-Fas

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Brezilya ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Leiknir R.-Vestri

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Volsungur-Njardvik

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FC Rustavi-Meshakhte Tkibuli

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Rustavi ile Meshakhte Tkibuli takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Samgurali Tskhaltubo-Torpedo Kutaisi

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Samgurali Tskhaltubo ile Torpedo Kutaisi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

JDFS Alberts-Leevon PPK

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan JDFS Alberts ile Leevon PPK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FS Metta LU-Super Nova-2

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FS Metta LU ile Super Nova-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FK Minija-BFA

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Minija ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FK Zalgiris-2-Garliava

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Garliava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Shijiazhuang Gongfu-Suzhou Dongwu

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shijiazhuang Gongfu ile Suzhou Dongwu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Nanjing City-Ningbo Professional

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nanjing City ile Ningbo Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Dingnan United-Guangdong GZ-Power

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Dingnan United ile Guangdong GZ-Power takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Coquimbo Unido-O'Higgins

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Coquimbo Unido ile O'Higgins takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Everton De Vina-Palestino

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Everton De Vina ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! Aziz Yıldırım'ın istediği...Herkes Aykut Kocaman beklerken ters köşe! Aziz Yıldırım'ın istediği...
Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Aziz Yıldırım devreye girdiFenerbahçe'den yerli operasyonu! Aziz Yıldırım devreye girdi
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.