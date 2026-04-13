Bugün hangi maçlar var? 13 Nisan Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

13 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç yapılacak. Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamalar açısından kritik bir öneme sahip. Çaykur Rizespor, 12. sırada. Gaziantep FK ise 10. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. İki takım için de önemli bir mücadele olacak. Hayranlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takımın da galibiyet beklentisi yüksek. Mücadelenin sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Bu nedenle, karşılaşma büyük bir ilgi uyandırıyor.

ikas Eyüpspor-Samsunspor

13 Nisan 2026, saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Eyüpspor, Samsunspor ile karşılaşacak. Eyüpspor, ligin alt sıralarında mücadele ediyor. 28 maçta sadece 5 galibiyet alarak 17. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 7. sırada bulunuyor. 28 maçta 8 galibiyet elde etti. Maçın yayını beIN Sports kanalından yapılacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da puan için savaşacak. Bu mücadele, ligin kaderini etkileyebilir. Maç sonrasında takımların durumu daha netleşecek.

Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor

Trendyol 1. Lig'de, 13 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00'da önemli bir maç oynanacak. Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligdeki performanslarına bakıldığında, Özbelsan Sivasspor 9. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 16. sırada bulunuyor.

Maçın heyecanı, izleyicileri ekran başına toplayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Özbelsan Sivasspor, ligde daha iyi bir konumda. İstanbulspor'un ise puana ihtiyacı var. Bu nedenle, maça hazırlıklar titizlikle yapılıyor. Herkes karşılaşmayı merakla bekliyor.

Erzurumspor FK-Boluspor

Erzurumspor FK ile Boluspor arasında bir maç var. Maç, 13 Nisan 2026 tarihinde saat 17:00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'deki bu karşılaşma kritik bir mücadele olacak. Erzu­rumspor FK, ligde lider konumda. Oynadığı 34 maçta toplamda 75 puan topladı. Boluspor ise 34 maçta yalnızca 42 puan edindi. Bu nedenle, ligde 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı kaçırmamalı. Hem Erzurumspor hem de Boluspor, sahada çok mücadele edecek. Sonuçlar, futbolseverleri etkileyecek. Beklentiler yüksek, heyecan dorukta.

Sakaryaspor-Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig maçında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Sakaryaspor, 13 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de Esenler Erokspor ile mücadele edecek. Sakaryaspor, 18. sırada yer alıyor. Zorlu bir sezon geçiriyor. 34 maçta 33 puan toplayarak düşme hattında mücadele ediyor. Esenler Erokspor ise 3. sırada. Play-Off hedefi için büyük bir avantaj sağladı. 67 puan toplayarak başarılı bir performans sergiliyor.

Bu heyecan dolu maç, iki ekip için büyük önem taşıyor. Sakaryaspor, bu maçta galibiyet arayacak. Esenler Erokspor ise Play-Off yolunda avantajını artırmak isteyecek. Maç beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın da gösterdiği performansı yakından takip edecek. Her iki ekip de bu maçı kazanmak için terleyecek. Maç, futbolseverler için güzel bir şölen sunacak.

Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor

13 Nisan 2026'da saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip Amed, ligde 2. sırada bulunuyor. Eminevim Ümraniyespor ise 15. sırada yer alıyor. Bu maç, her iki takım için büyük bir öneme sahip. Amed, yükselmek için zafer arayacak. Eminevim ise düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Takımlar, galibiyet için sahada ter dökecek. Maçın sonucu, her iki takımın sezonunu etkileyecek.

Manchester United-Leeds United

İngiltere Premier Ligi’nde önemli bir maç var. 13 Nisan 2026 tarihinde Manchester United, Leeds United ile karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Manchester United, ligde 3. sırada yer alıyor. Leeds United ise 15. sırada bulunuyor. Bu maçın heyecanı oldukça yüksek. Ayrıca, karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadelenin sonucunu merakla bekliyor. Maç, futbolseverler için önemli bir etkinlik olacak.

Fiorentina-Lazio

Fiorentina, Lazio ile karşılaşacak. Bu maç 13 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Saat 21:45’te başlayacak. Fiorentina, Serie A Ligi'nde 16. sırada yer alıyor. Lazio ise 9. sırada bulunmakta. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı burada takip edebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için maç öncesinde heyecanlı. Takımların form durumları merak ediliyor. Bu mücadele, hem puan durumu hem de motivasyon açısından kritik bir öneme sahip. Herkes, bu karşılaşmanın sonucunu bekliyor.

Levante-Getafe

Levante ile Getafe, 13 Nisan 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç saati 22:00'dir. İspanya La Liga'daki bu mücadelede Levante, son sıradadır. Takım, 30 maçta yalnızca 26 puan toplayabildi. Diğer yandan, Getafe 41 puanla 8. sıradadır. Onlar da 30 maç oynamıştır. Maç, S Sport kanalı üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı izlemek için ekran başında olacak. Bu önemli mücadele, takımlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Levante, düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Getafe ise, daha iyi bir sıralama için mücadele edecek. Bu maç, futbolseverler için keyifli bir deneyim sunacak.

Tondela-Gil Vicente

13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Tondela ile Gil Vicente takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Rodez AF-Troyes

13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Rodez AF ile Troyes takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Real Valladolid-Eibar

13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Valladolid ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Akron Togliatti-Dinamo Moskova

13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Akron Togliatti ile Dinamo Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 17:15

Internacional Podgorica-Kom

13 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Internacional Podgorica ile Kom takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00