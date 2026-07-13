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Bugün hangi maçlar var? 13 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Vestri-Fylkir

13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Ningbo Professional-Foshan Nanshi

13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Ningbo Professional ile Foshan Nanshi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Maardu Linnameeskond-Tartu JK Welco

13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Maardu Linnameeskond ile Tartu JK Welco takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Djurgarden-Halmstads BK

13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Djurgarden ile Halmstads BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Breidablik-Keflavik

13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Breidablik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

FK Riteriai-Dziugas Telsiai

13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan FK Riteriai ile Dziugas Telsiai takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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