Bugün hangi maçlar var? 13 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Vestri-Fylkir
13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15
Ningbo Professional-Foshan Nanshi
13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Ningbo Professional ile Foshan Nanshi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Maardu Linnameeskond-Tartu JK Welco
13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Maardu Linnameeskond ile Tartu JK Welco takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Djurgarden-Halmstads BK
13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Djurgarden ile Halmstads BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Breidablik-Keflavik
13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Breidablik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
FK Riteriai-Dziugas Telsiai
13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan FK Riteriai ile Dziugas Telsiai takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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