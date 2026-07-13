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Fenerbahçe'den Mason Greenwood sonrası Marcus Rashford bombası!

Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yakın olan Fenerbahçe, Manchester United'ın dünyaca ünlü süperstarı Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak için resmi pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe'den Mason Greenwood sonrası Marcus Rashford bombası!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer piyasasında dünya çapında ses getirecek tarihi bir çifte operasyona imza atıyor. İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirmek adına Marsilya'da yoğun bir trafik yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, gözünü bu kez İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Hücum hattını kelimenin tam anlamıyla elit bir seviyeye taşımak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Manchester United'ın dünyaca ünlü golcüsü Marcus Rashford için resmen gaza bastı.

GREENWOOD PAZARLIĞINDA SÜRPRİZ RASHFORD HAMLESİ

Fenerbahçe den Mason Greenwood sonrası Marcus Rashford bombası! 1

Fenerbahçeli yetkililer, Mason Greenwood'un kontratında yer alacak olan bir sonraki satıştan pay opsiyonunun detaylarını netleştirmek üzere Manchester United kulübüyle masaya oturdu. İngiliz deviyle yürütülen bu stratejik görüşmeler sırasında sarı-lacivertlilerden beklenmedik bir hamle geldi. Kurmaylar, Kırmızı Şeytanlar'ın kadro planlamasında geleceği belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Marcus Rashford'ı renklerine bağlamak adına resmi olarak pazarlık masasına oturdu.

MALIYET 35-40 MİLYON EURO BANDINDA BİTEBİLİR

Fenerbahçe den Mason Greenwood sonrası Marcus Rashford bombası! 2

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan ve Manchester United'dan ayrılma ihtimali yüksek olan İngiliz yıldız için finansal parametreler de netleşmeye başladı. Her iki kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de elit düzeyde görev yapabilen Marcus Rashford için yürütülen transfer görüşmelerinin, 35-40 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli karşılığında mutlu sonla noktalanabileceği ileri sürüldü. Sarı-lacivertli camiada büyük bir heyecan yaratan bu dev operasyonun önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merakla takip ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marcus Rashford fenerbahçe
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