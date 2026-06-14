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Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almanya-Curaçao

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Almanya ile Curaçao takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hollanda-Japonya

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Hollanda ile Japonya takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Fildişi Sahili-Ekvador

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fildişi Sahili ile Ekvador takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Malaga-Almeria

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Malaga ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

FC Gagra-Dinamo Tiflis

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Gagra ile Dinamo Tiflis takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Tukums 2000-2-Valmiera

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile Valmiera takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Rigas FS-2-Rezekne

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Rezekne takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Marupe-JFK Ventspils

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Marupe ile JFK Ventspils takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Skanstes SK-Riga Mariners

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Skanstes SK ile Riga Mariners takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Riga FC-2-Smiltene

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile Smiltene takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Siauliai-2-Transinvest-2

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Wuxi Wugo-Meizhou Hakka

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Wuxi Wugo ile Meizhou Hakka takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shenzhen Juniors-Guangxi Hengchen

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Juniors ile Guangxi Hengchen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shijiazhuang Gongfu-Suzhou Dongwu

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shijiazhuang Gongfu ile Suzhou Dongwu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Nantong Zhiyun-Yanbian Longding

14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nantong Zhiyun ile Yanbian Longding takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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