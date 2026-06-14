Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almanya-Curaçao
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Almanya ile Curaçao takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Hollanda-Japonya
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Hollanda ile Japonya takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Fildişi Sahili-Ekvador
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fildişi Sahili ile Ekvador takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Malaga-Almeria
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Malaga ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
FC Gagra-Dinamo Tiflis
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Gagra ile Dinamo Tiflis takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Tukums 2000-2-Valmiera
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile Valmiera takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Rigas FS-2-Rezekne
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Rezekne takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Marupe-JFK Ventspils
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Marupe ile JFK Ventspils takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Skanstes SK-Riga Mariners
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Skanstes SK ile Riga Mariners takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Riga FC-2-Smiltene
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile Smiltene takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Siauliai-2-Transinvest-2
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Wuxi Wugo-Meizhou Hakka
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Wuxi Wugo ile Meizhou Hakka takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shenzhen Juniors-Guangxi Hengchen
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Juniors ile Guangxi Hengchen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shijiazhuang Gongfu-Suzhou Dongwu
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shijiazhuang Gongfu ile Suzhou Dongwu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Nantong Zhiyun-Yanbian Longding
14 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nantong Zhiyun ile Yanbian Longding takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Okuyucu Yorumları 0 yorum