Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Valencia-Rayo Vallecano

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da bir maç düzenlenecek. Valencia ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Valencia, ligde 13. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano ise 10. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından izlenebilecek. Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Valencia'nın hedefi, puan tablosunda yükselmek. Rayo Vallecano, daha üst sıralara tırmanmak istiyor. Her iki takımın da kazanma arzusu yüksek. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor.

Girona-Real Sociedad

14 Mayıs 2026 tarihinde İspanya La Liga'da Girona ile Real Sociedad karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Girona, ligde 19. sırada yer alıyor. Real Sociedad ise 8. sırada bulunuyor. Bu heyecan dolu maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, keyifli bir mücadele bekleyebilir.

Real Madrid-Real Oviedo

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22:30'da İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Real Madrid, Real Oviedo ile karşılaşacak. Real Madrid şu an 77 puanla 2. sıradadır. Real Oviedo ise 29 puanla 20. sırada yer almakta. Maç, S Sport kanalında yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir öneme sahip. Real Madrid, şampiyonluk yarışında kazanmak zorunda. Real Oviedo ise düşme hattından kurtulmak için mücadele ediyor. Hayranlar, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Takımlar, galibiyet için en iyi performanslarını sergileyecek. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Al Fateh-Al Najma

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde heyecan dolu bir maç var. Al Fateh, Al Najma ile karşılaşacak. Maç, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:00'de gerçekleşecek. Al Fateh, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 33 puan topladı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Al Najma ise durum itibarıyla daha zor bir konumda. Ligin son sırasında, 18. pozisyonda bulunuyor. Yine 32 maçta sadece 13 puan toplayabildi. Takım, 2 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile mücadele ediyor. Maçın yayını hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Hangi takım galip gelecek, bu sorunun cevabı maç sonunda netleşecek.

Al Ettifaq-Al-Ittihad Jeddah

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Ettifaq, Al-Ittihad Jeddah ile karşılaşacak. Bu mücadele 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. Maç saati 21:00 olacak. Al Ettifaq, bu sezon 32 maça çıktı. Takım, 14 galibiyet aldı ve 49 puan topladı. Şu anda 7. sırada bulunuyor. Al-Ittihad Jeddah ise 31 maça katıldı. Bu takım, 15 galibiyet elde etti ve 52 puanda. Al-Ittihad Jeddah, 6. sırada yer alıyor. Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Bu yüzden izleme seçenekleri belirsiz. İzleyiciler, bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da 3 puan için mücadele edecek.

Al Qadsiah FC-Al Hazm

14 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç var. Al Qadsiah FC, Al Hazm ile karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak.

Ev sahibi takım Al Qadsiah FC, ligde 4. sırada yer alıyor. Rakip takım Al Hazm, 9. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma oldukça önemli. Her iki takım için kritiktir. Müsabaka, ligi etkileyebilir. Herkes maçı merakla bekliyor. Takımlar 3 puan için mücadele edecek.

Thun-Young Boys

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Basel-St. Gallen

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Basel ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Sion-Lugano

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile Lugano takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Şimal-Difai Agsu

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Şimal ile Difai Agsu takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

CS Sfaxien-ES Sahel

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan CS Sfaxien ile ES Sahel takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

US Monastir-AS Soliman

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan US Monastir ile AS Soliman takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

US Ben Guerdene-Esperance Tunis

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan US Ben Guerdene ile Esperance Tunis takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Club Africain-Olympique de Beja

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Africain ile Olympique de Beja takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Etoile Sportive Metlaoui -JS Kairouan

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Etoile Sportive Metlaoui ile JS Kairouan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00