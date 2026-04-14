Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Atletico Madrid-Barcelona

14 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi çerçevesinde bir maç oynanacak. Atletico Madrid ile Barcelona, karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, ligde 14. sırada bulunuyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu performans ile 13 puan topladı.

Barcelona ise 5. sırada yer alıyor. 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Barcelona, toplam 16 puana ulaştı. Bu heyecan verici ve merakla beklenen müsabaka, Spor kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için unutulmaz bir deneyim olacağı şüphesiz.

Liverpool-Paris St Germain

14 Nisan 2026 tarihinde, saat 22:00'de Liverpool ile Paris Saint Germain karşılaşacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Liverpool, 8 maçta 6 galibiyet aldı. Bu başarı ile ligde 3. sırada bulunuyor. Paris Saint Germain ise 4 galibiyetle 11. sırada yer alıyor. Mücadele, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Maç heyecanıyla dolu bir karşılaşma bekleniyor. İki takım için de önemli bir sınav olacak. Fanlar, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Liverpool, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Paris Saint Germain ise rakibini zorlayacaktır.

Sao Paulo-O'Higgins

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Sao Paulo ile O'Higgins takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Gremio-Deportivo Riestra

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Gremio ile Deportivo Riestra takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Vasco da Gama-Audax Italiano

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile Audax Italiano takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Southampton-Blackburn Rovers

14 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Portsmouth-Ipswich Town

14 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Qadsiah FC-Al Shabab

14 Nisan 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Qadsiah FC, Al Shabab ile oynayacak. Al Qadsiah FC, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 28 maçta 18 galibiyet elde etti. Böylece 61 puana ulaşmayı başardı.

Al Shabab ise 12. sırada bulunuyor. Takım, 27 maçta yalnızca 7 galibiyet aldı. Bu nedenle sadece 30 puana sahip. Maç severler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi S Sport+ kanalından izleyebilecek.

Estudiantes-Cusco FC

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Estudiantes ile Cusco FC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Club Nacional-Deportes Tolima

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Club Nacional ile Deportes Tolima takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Cerro Porteno-Junior

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Cerro Porteno ile Junior takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Bolivar-Deportivo La Guaira

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Bolivar ile Deportivo La Guaira takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Boca Juniors-Barcelona Guayaquil

15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Boca Juniors ile Barcelona Guayaquil takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Catanzaro-Modena

14 Nisan Salı 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Catanzaro ile Modena takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Xorazm FK-Kuruvchi Kokand 1912

14 Nisan Salı 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Xorazm FK ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
