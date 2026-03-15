Bugün hangi maçlar var? 15 Mart Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor

15 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor arasında önemli bir karşılaşma yapılacak. Bu mücadele Trendyol Süper Lig'de olacak. Kasımpaşa, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 25 maçta 4 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Kasımpaşa'nın toplam puanı ise 21.

İkas Eyüpspor, 15. sırada bulunuyor. Aynı şekilde 25 maç yapmış. Bu maçlarda 5 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. İkas Eyüpspor'un toplam puanı 22. İki takım arasındaki bu mücadele, her iki ekip için de kritik bir öneme sahip. Bu nedenle taraftarlar büyük bir heyecanla karşılaşmayı bekliyor.

Samsunspor-Zecorner Kayserispor

15 Mart 2026 tarihi önemli bir maçı işaret ediyor. Saat 20:00'de Samsunspor ile Zecorner Kayserispor karşılaşacak. Bu maç Trendyol Süper Lig'de gerçekleşecek. Samsunspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Zecorner Kayserispor ise 17. sırada bulunmakta. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Hayranlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, takımlar için kritik öneme sahip. Akıllarda soru işaretleri var. Takımlar, taraftarlarının desteklerini hissetmek isteyecek.

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş

15 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Beşiktaş ile karşılaşacak. Ev sahibi takım, 25 maçta 6 galibiyet elde etti. Takım, 12 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise daha başarılı bir grafik çiziyor. 25 maçta 13 galibiyet aldı. Ek olarak, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile ligde 4. sıradalar. Maç, beIN Sports kanalında yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olacak. İki takımın da alacakları sonuç, ligdeki sıralamalarını etkileyebilir. Tüm gözler bu maça çevrildi.

Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor

15 Mart 2026'da saat 13:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. Özbelsan Sivasspor, Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. Özbelsan Sivasspor, ligde 13. sıradadır. Eminevim Ümraniyespor ise 15. sıradadır. Maç, iki takım için kritik bir mücadele olacak. Özellikle her iki takım da puan almak isteyecek. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Sporseverler bu maçı kaçırmamak için ekran başında yer alacak. Bu mücadele, takımların ligdeki konumlarını etkileyecek. Herkesin gözü bu maçta olacak.

Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor

15 Mart 2026, saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek. Erzurumspor FK, ligde 2. sıradadır. Atakaş Hatayspor ise 19. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından izlenebilecek. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekleyebilir. Takımlar, her iki puan için de savaşacak. Erzurumspor FK, bu sezon güçlü bir performans sergiledi. Atakaş Hatayspor ise zorlu bir mücadele içinde. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

15 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da, SMS Grup Sarıyer ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. İki takımın ligdeki güncel durumuna bakalım. SMS Grup Sarıyer, 16. sırada yer alıyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 8. sırada bulunuyor.

Karşılaşma, önemli bir mücadele olacak. İki takım da galibiyet hedefliyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında yer alacak. Mücadele, ligin gidişatını etkileyecek.

Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK

15 Mart 2026 tarihinde, saat 16:00'da bir futbol maçı oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında Sakaryaspor, İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, Sakaryaspor'un ligdeki durumu açısından kritik. Takım, 18. sırada yer almakta. Toplamda 30 maçta 29 puan toplayabildi. İmaj Altyapı Vanspor FK ise daha iyi bir konumda. 11. sırada bulunuyor ve 30 maçta 42 puan kazanmış durumda. Maçın yayını TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarında gerçekleşecek. Futbolseverler bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Takımların performansları dikkat çekiyor. Sakaryaspor galibiyet arayacak. İmaj Altyapı Vanspor FK ise puanlarını artırmanın peşinde. Bu maç, ligdeki rekabet açısından büyük öneme sahip.

Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK

Trendyol 1. Lig mücadelesi 15 Mart 2026'da gerçekleşecek. Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK ile karşılaşacak. Maç saati 20:00 olarak belirlendi. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 30 maçta 61 puan topladı. Bu performans, onları 3. sıraya taşıdı. Manisa FK, 10. sırada yer alıyor. Elde ettikleri puan ise 43. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Nottingham Forest-Fulham

15 Mart 2026 tarihi, önemli bir futbol maçı için seçilmiş. Saat 17:00'de Nottingham Forest, Fulham ile karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Nottingham Forest, 18. sırada. Düşme hattında mücadele ediyor. Fulham ise 12. sırada bulunuyor. Orta sıralarda yer alıyor. Maçın canlı yayını beIN Sports 4 kanalından gerçekleştirilecek. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım için de puan önemli. Nottingham Forest, galibiyet peşinde. Fulham ise rakibini geçmek istiyor. Bu karşılaşma, ligdeki gidişatı etkileyebilir.

Crystal Palace-Leeds United

15 Mart 2026 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Crystal Palace, Leeds United ile karşılaşacak. Crystal Palace, ligde 14. sıradadır. Leeds United ise 15. sırada yer alıyor. Bu mücadele, beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar heyecanla bu maçı bekliyor. Her iki takım da puan için mücadele edecek. Özellikle Crystal Palace, ligdeki konumunu kurtarmak istiyor. Leeds United da benzer bir durum yaşıyor. Maçın önemi, her iki taraf için büyük. İzleyiciler, keyifli bir karşılaşma bekliyor.

Manchester United-Aston Villa

15 Mart 2026 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Manchester United, Aston Villa ile oynayacak. İki takım da ligdeki konumunu korumak için mücadele edecek. Manchester United ligde üçüncü sıradadır. Aston Villa ise dördüncü sırada bulunuyor. Her iki ekip de 51 puan topladı. Bu maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Futbol severler bu önemli maçı izlemek için ekran başında olacak. Taraftarlar, takımlarının başarıları için heyecanla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir.

Liverpool-Tottenham Hotspur

15 Mart 2026 tarihinde, saat 19:30’da İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool ile Tottenham Hotspur karşılaşacak. Liverpool, 29 maçta 48 puan topladı. Şu an ligde 6. sırada yer alıyor. Tottenham Hotspur ise 29 maçta sadece 29 puan elde etti. Bu takım, ligde 16. sırada bulunuyor.

Maç, izleyicilere beIN Sports 3 kanalından canlı olarak sunulacak. İki takım arasındaki bu mücadele, oldukça heyecanlı geçmeye aday. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Ayrıca, ligdeki sıralamalar açısından bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Ayrıca, her iki takım da taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Werder Bremen-Mainz 05

15 Mart 2026 tarihinde Bundes Liga maçı oynanacak. Werder Bremen ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:30’da başlayacak. Werder Bremen şu an 14. sırada yer alıyor. Mainz 05 ise 15. sırada bulunuyor. Bu durum, takımların ligdeki konumlarının kritik olduğunu gösteriyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. Maç öncesi heyecan artıyor. Taraftarlar, sonuç için umutlu. Keyifli bir karşılaşma bekleniyor.

Freiburg-Union Berlin

Almanya Bundesliga Ligi'nde Freiburg ile Union Berlin karşılaşacak. Maç 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 19:30'da başlayacak. Freiburg, 25 maçta 9 galibiyet elde etti. Ayrıca, 9 mağlubiyeti ve 7 beraberliği var. Toplam 34 puanla 8. sırada yer alıyor. Union Berlin ise aynı sayıda maça sahip. Bu takım, 7 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Ayrıca, 7 beraberlik ile 28 puan topladı. Union Berlin, ligde 11. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, futbolseverler için merakla bekleniyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler, bu derbiyi kaçırmamalı.

Vfb Stuttgart-RB Leipzig

15 Mart 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Vfb Stuttgart ile RB Leipzig mücadele edecek. Maçın saati 21:30 olarak belirlendi. Takımlar, ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Vfb Stuttgart 4. sırada yer alıyor. RB Leipzig ise 5. sırada bulunuyor. Her iki takım da 25 maçta 47 puana sahip. Bu durum, mücadeleyi oldukça heyecanlı hale getiriyor. Maç Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.