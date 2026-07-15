Bugün hangi maçlar var? 15 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İngiltere-Arjantin

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İngiltere ile Arjantin takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

CS Universitatea Craiova-Maxline Vitebsk

15 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:30'da CS Universitatea Craiova ile Maxline Vitebsk karşılaşacak. Bu maç Şampiyonlar Ligi çerçevesinde gerçekleşiyor. Her iki takım için bu maç oldukça önemlidir. CS Universitatea Craiova, grup aşamasında daha iyi bir performans sergilemek istiyor. Üst sıralarda yer almak, takımlarının hedefleri arasında. Maxline Vitebsk ise maçı kazanarak puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor. Takım, galibiyet ile hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Hem taraftarlar hem de spor yorumcuları bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takımın da performansı büyük bir etki yaratacak. Maç, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunmaya aday.

Atert Bissen-Klaksvik

Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir maçı 15 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek. Atert Bissen ile Klaksvik karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:15'te başlayacak. Bu karşılaşma, takımların ligdeki durumları açısından büyük bir önem taşıyor. Her iki takımın mücadeleci yapısı dikkate alındığında, keyifli bir maç bekleniyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bilgi yok. Takımların taraftarları bu önemli maçı heyecanla bekliyor. İki taraf da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz anlar sunabilir.

Egnatia-FC Petrocub Hincesti

15 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Egnatia, FC Petrocub Hincesti ile karşılaşacak. Egnatia grup aşamasında güçlü bir performans sergiledi. Bu takım, yükseldiği konumunu koruma mücadelesi veriyor. FC Petrocub Hincesti ise beklenmedik bir çıkış yaptı. Bu takım, düğümü çözecek takımı arıyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Egnatia ve FC Petrocub Hincesti, bu maçı dört gözle bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler, bu maçı merakla takip edecek. Şampiyonlar Ligi'nin bu aşaması heyecan dolu geçiyor.

Sutjeska-Kairat Almaty

15 Temmuz 2026'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Sutjeska ile Kairat Almaty arasında bir maç yapılacak. Bu maç saat 22:00'de başlayacak. Her iki takım için maçı kazanmak çok önemli. Bu, gruptaki pozisyonlarını belirleyecek. Maçın yayınlanacağı kanal henüz duyurulmadı. Taraftarlar, bu bilgiyi merakla bekliyor. Herkes, rekabetin sert geçeceğini düşünüyor. Takımlar, bu fırsatı değerlendirmek için hazırlanıyor. Maçın heyecanı şimdiden artmaya başladı. Bu akşam seyirciler futbol keyfini yaşayacak.

Malisheva-Vllaznia

15 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:30'da UEFA Konferans Ligi'nde Malisheva ile Vllaznia maçı oynanacak. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için büyük bir anlam taşıyor. Ligdeki konumları, turnuvada ilerlemek için kritik bir rol oynuyor. Her iki ekip de bu maçı kazanmak istiyor. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Mücadele, futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekecek. Malisheva ve Vllaznia, sahada performanslarını sergileyecek. Sonuç, turnuvanın gidişatını etkileyebilir. Herkes, bu büyük maçı merakla bekliyor.

FK Decic Tuzi-FK Liepaja

15 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi çerçevesinde bir maç gerçekleşecek. FK Decic Tuzi, FK Liepaja ile karşılaşacak. Maç saat 21:30'da başlayacak. Her iki takım, ligdeki performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu mücadele gruptaki pozisyonları belirlemek açısından önemli. Takımlar, grupta elde edecekleri sonuçlarla sıralamalarını etkileyebilir. Maç, büyük bir çekişmeye sahne olacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlar yaşayacak. Maçın yayıncı kanalı, canlı skor bilgileri sunacak. Bunun için Nesine’nin futbol sayfasını takip edebilirsiniz. Bu karşılaşma, futbol severler için merakla bekleniyor.

Ordabasy Shymkent-Altay FK

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Kazakistan Kupası liginde oynanacak olan Ordabasy Shymkent ile Altay FK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Chungbuk Cheongju-Gyeongju KHNP

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Gyeongju KHNP takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Daegu-Siheung Citizen

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Daegu ile Siheung Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Changwon City-Gimhae

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Changwon City ile Gimhae takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Busan Kyotong-Suwon Bluewings

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Busan Kyotong ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Jeonnam Dragons-Chungnam Asan

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ulsan Citizen-Seoul E-Land FC

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Ulsan Citizen ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Seongnam FC-Pocheon Citizen

15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Pocheon Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00