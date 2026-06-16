Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fransa-Senegal
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fransa ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Irak-Norveç
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Irak ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Dila Gori-Spaeri
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dila Gori ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
IFK Varnamo-Helsingborg
16 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IFK Varnamo ile Helsingborg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Landskrona-Nordic United FC
16 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Landskrona ile Nordic United FC takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Fortaleza-America Mineiro
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Fortaleza ile America Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Akranes-Valur
16 Haziran Salı 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Akranes ile Valur takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Stjarnan-Breidablik
16 Haziran Salı 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Stjarnan ile Breidablik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Vikingur Reykjavik-KR Reykjavik
16 Haziran Salı 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Vikingur Reykjavik ile KR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Transinvest-FK Riteriai
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Transinvest ile FK Riteriai takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Suduva-Siauliai
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Suduva ile Siauliai takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Zalgiris Vilnius-Panevezys
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Zalgiris Vilnius ile Panevezys takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Pärnu JK Vaprus-Flora Tallinn
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Estonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Pärnu JK Vaprus ile Flora Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Kuressaare-JK Narva Trans
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Estonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Kuressaare ile JK Narva Trans takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
BFC Daugavpils -Super Nova
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan BFC Daugavpils ile Super Nova takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
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