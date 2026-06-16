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Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fransa-Senegal

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fransa ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Irak-Norveç

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Irak ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Dila Gori-Spaeri

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dila Gori ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

IFK Varnamo-Helsingborg

16 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IFK Varnamo ile Helsingborg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Landskrona-Nordic United FC

16 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Landskrona ile Nordic United FC takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Fortaleza-America Mineiro

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Fortaleza ile America Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Akranes-Valur

16 Haziran Salı 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Akranes ile Valur takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Stjarnan-Breidablik

16 Haziran Salı 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Stjarnan ile Breidablik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Vikingur Reykjavik-KR Reykjavik

16 Haziran Salı 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Vikingur Reykjavik ile KR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Transinvest-FK Riteriai

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Transinvest ile FK Riteriai takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Suduva-Siauliai

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Suduva ile Siauliai takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Zalgiris Vilnius-Panevezys

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Zalgiris Vilnius ile Panevezys takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Pärnu JK Vaprus-Flora Tallinn

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Estonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Pärnu JK Vaprus ile Flora Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Kuressaare-JK Narva Trans

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Estonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Kuressaare ile JK Narva Trans takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

BFC Daugavpils -Super Nova

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan BFC Daugavpils ile Super Nova takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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