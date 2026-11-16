Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Faroe Adaları-Moldova
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Kazakistan-Slovakya
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kazakistan ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
İzlanda-Lüksemburg
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İzlanda ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Estonya-Bulgaristan
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Estonya ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Litvanya-Lihtenştayn
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Litvanya ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Almanya-Hollanda
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Yunanistan-Sırbistan
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Yunanistan ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Cebelitarık-Malta
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Cebelitarık ile Malta takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İsviçre-İskoçya
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsviçre ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Slovenya
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Namibya-Kamerun
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Namibya ile Kamerun takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Sudan-Senegal
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Sudan ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Zimbabve-Ekvator Ginesi
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Zimbabve ile Ekvator Ginesi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Somali-Gana
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Eritre-Gine
16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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