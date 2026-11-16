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Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Cevdet Berker İşleyen

Faroe Adaları-Moldova

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kazakistan-Slovakya

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kazakistan ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

İzlanda-Lüksemburg

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İzlanda ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Estonya-Bulgaristan

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Estonya ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Litvanya-Lihtenştayn

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Litvanya ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Almanya-Hollanda

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Yunanistan-Sırbistan

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Yunanistan ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Cebelitarık-Malta

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Cebelitarık ile Malta takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İsviçre-İskoçya

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsviçre ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Slovenya

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Namibya-Kamerun

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Namibya ile Kamerun takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sudan-Senegal

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Sudan ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Zimbabve-Ekvator Ginesi

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Zimbabve ile Ekvator Ginesi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Somali-Gana

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Eritre-Gine

16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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