Bugün hangi maçlar var? 16 Mart Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK

16 Mart 2026 tarihindeki maç, saat 13:30'da başlayacak. Trendyol 1. Lig kapsamında Bandırmaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde Bandırmaspor, ligde 7. sırada. Takımın puanı 46. Alagöz Holding Iğdır FK ise 10. sırada. Onların puanı ise 44.

Karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Herkes, iki takımın performansını merak ediyor.

Arca Çorum FK-Esenler Erokspor

16 Mart 2026'da saat 16:00'da, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma oynanacak. Arca Çorum FK, Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Lig sıralamasında Arca Çorum FK, 4. sırada yer alıyor. Esenler Erokspor ise 3. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dorukta. Maçın sonucuna göre sıralamada değişiklikler olabilir. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Bu karşılaşma, ligdeki rekabeti artıracak. İzleyiciler, maçta kıyasıya bir mücadele bekliyor. Farklı taktiklerle iki ekip de sahaya çıkacak.

Sipay Bodrum FK-Boluspor

16 Mart 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig kapsamında bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu karşılaşma Sipay Bodrum FK ile Boluspor arasında olacak. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi takım Sipay Bodrum FK, ligde 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Boluspor ise 13. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, her iki takımın performansını merakla bekliyor. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir.

Brentford-Wolverhampton

16 Mart 2026 tarihinde saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Brentford, lig sıralamasında 7. sırada yer alıyor. Wolverhampton ise 20. sırada bulunuyor. Bu maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım için de kritik bir mücadele olacak. Brentford, sıralamada yukarı çıkma hedefinde. Wolverhampton'ın ise düşme korkusuyla maça çıkması bekleniyor. Maçın sonucu, her iki takım için büyük öneme sahip. İzleyiciler, bu çekişmeli karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek.

Cremonese-Fiorentina

16 Mart 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 22:45’te başlayacak maçta Cremonese, Fiorentina ile karşılaşacak. İki takım da ligde zor günler geçiriyor. Cremonese 18. sırada. Fiorentina ise 17. sırada yer alıyor. Maç Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet arayacak. Hayati bir mücadele olacak. Taraftarlar, sonuçları merakla bekliyor. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olması bekleniyor.

Rayo Vallecano-Levante

16 Mart 2026 tarihinde İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Rayo Vallecano ile Levante takımları karşı karşıya gelecek. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Ev sahibi ekip Rayo Vallecano, ligde 14. sırada yer alıyor. Konuk takım Levante ise 19. sırada mücadele ediyor. Bu kritik karşılaşma, S Sport kanalından izlenebilecek. Maçın sonucu, her iki takım için büyük önem taşıyor. Takımlar, galibiyet almak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir maç bekliyor. Her iki takımın da hedefi, ligdeki konumlarını iyileştirmek. Bu nedenle, takım kadroları dikkatle takip edilecek. Rayo Vallecano ve Levante, puan için savaşıyor.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Altınordu

16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Altınordu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Karaman FK-Batman Petrolspor

16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Karaman FK ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

GMG Kastamonuspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Portsmouth-Derby County

16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Annecy-Troyes

16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Annecy ile Troyes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Albacete-Las Palmas

16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Albacete ile Las Palmas takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Chapecoense-Gremio

17 Mart Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Chapecoense ile Gremio takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Nafta-Dravinja

16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Nafta ile Dravinja takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30