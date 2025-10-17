Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer

17 Ekim 2025'te Trendyol 1. Lig karşılaşması oynanacak. Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer ile saat 20:00'de karşılaşacak. Eminevim Ümraniyespor, oynadığı 9 maçta 2 galibiyet elde etti. Ayrıca 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 17. sırada yer alıyor. SMS Grup Sarıyer ise 1 galibiyet aldı. Bunun yanında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 18. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Maçın sonucunun ligdeki sıralamayı etkilemesi bekleniyor. Her iki takım için de büyük öneme sahip bir karşılaşma olacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor.

Union Berlin-M'gladbach

17 Ekim 2025 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde Union Berlin ile M'gladbach karşılaşacak. Maçın başlama saati 21:30. İki takımın ligdeki durumu dikkat çekiyor. Union Berlin 13. sırada bulunuyor. M'gladbach ise 17. sırada. Bu mücadele, izleyiciler için önemli bir karşılaşma olacak. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anları takip etme fırsatını elde edecek.

Real Oviedo-Espanyol

17 Ekim 2025'te İspanya La Liga'da bir karşılaşma oynanacak. Real Oviedo, Espanyol ile karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Real Oviedo, ligde 17 puanla mücadele ediyor. Ancak takım, henüz 2 galibiyet elde edebilmiş değil. Espanyol ise 9. sıradadır. Espanyol, 12 puanla daha sağlam bir konumda yer alıyor. Bu önemli karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Maç, oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Her iki takım da puan kazanmak isteyecek. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor.

Paris St Germain-Strasbourg

Fransa Ligue 1'de önemli bir karşılaşma var. 17 Ekim 2025 tarihinde saat 21:45'te Paris Saint-Germain, Strasbourg ile oynayacak. Ligdeki güncel durum oldukça ilginç. Paris Saint-Germain, lider konumda yer alıyor. Takımın puanı 16. Bu puan, 7 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile elde edildi. Strasbourg ise 3. sırada bulunuyor. Bu ekip, 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Strasbourg'un toplam puanı 15. Yani, iki takım arasında sadece 1 puan fark var. Bu maç, ligdeki rekabeti daha da artıracak. Özellikle her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Middlesbrough-Ipswich Town

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Fayha-Al-Ittihad Jeddah

Al Fayha ve Al-Ittihad Jeddah, 17 Ekim 2025 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç, Suudi Arabistan Premier Ligi kapsamında oynanacak. Başlangıç saati 18:00 olarak belirlendi.

Al Fayha, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 7’dir.

Rakipleri Al-Ittihad Jeddah, 3. sırada bulunuyor. Onlar da 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu takım, 9 puan elde etti.

Bu mücadele, futbolseverler için oldukça heyecan verici olacak. İki takım da galibiyet için savaşacak. İzleyiciler, kaliteli bir karşılaşma bekleyebilir.

Al Kholood-Al Najma

17 Ekim 2025 tarihi oldukça önemli. Bu tarih, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Saat 18:00'de Al Kholood, Al Najma ile mücadele edecek. Al Kholood, 11. sırada bulunuyor. Bu takım, 4 maçta 2 galibiyet alarak 6 puana sahip. Al Najma ise daha zor bir durumda. Bu sezon henüz galibiyet alamadı. Takım, 4 maçta 0 puan toplayarak 17. sırada yer alıyor. Bu, onların sıkıntılı bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi yok. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet arayışında olacak.

Al Ahli SC-Al Shabab

17 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Ahli SC ile Al Shabab birbirleriyle karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, ligdeki takımlar için kritik bir öneme sahip.

Al Ahli SC, ligdeki konumuyla dikkat çekiyor. Şu anda 7. sırada yer alıyor. Bu sezon iyi bir performans sergilemeye çalışıyor. Diğer yandan, Al Shabab 12. sırada bulunuyor. Onlar da ligde kendilerini daha üst sıralara taşımak istiyor.

Bu maça olan ilgi oldukça yüksek. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. Maçın sonucusu, takımların gelecek karneleri üzerinde etkili olacak.

Standard Liege-Antwerp

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Antwerp takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Boulogne-Guingamp

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Boulogne ile Guingamp takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Clermont-Annecy

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Clermont ile Annecy takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Troyes-Bastia

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Troyes ile Bastia takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Grenoble-Pau FC

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Grenoble ile Pau FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Rodez AF-Reims

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Rodez AF ile Reims takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Hannover 96-Schalke 04

17 Ekim Cuma 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Hannover 96 ile Schalke 04 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30