Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Erzurumspor FK-Eyüpspor

17 Ekim 2026 tarihinde saat 13:30'da önemli bir karşılaşma olacak. Trendyol Süper Lig kapsamında, Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Erzurumspor FK, ligde 14. sırada yer alıyor. Eyüpspor ise 18. sırada ve son sırada bulunuyor. Zorlu mücadele, futbolseverler tarafından beIN Sports ekranlarından izlenebilecek. Maçın sonucu, iki takım için büyük önem taşıyor. Her iki ekip de sahada galibiyet için savaşacak. Bu karşılaşma, ligdeki durumu etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Futbolseverler, heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray

17 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Gençlerbirliği, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, ligde 13. sırada bulunuyor. Galatasaray ise liderliğini sürdürüyor. Bu maçı beIN Sports kanalı canlı olarak yayınlayacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki takım da zorlu bir karşılaşma için sahada olacak. Sonuç, ligdeki durumları etkileyecek. Maçın heyecanı, sporseverler için büyük bir olay.

Amed Sportif Faaliyetler-Tümosan Konyaspor

17 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de iki takım karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ile Tümosan Konyaspor mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki 3. sırada yer alıyor. Tümosan Konyaspor ise 16. sırada bulunuyor. Bu maç, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı yayımlanacak. İzleyiciler, bu keyifli maçı kaçırmamak için ekran başında olacaklar. Takımlar, galibiyet için mücadele edecekler. Amed Sportif, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Tümosan Konyaspor ise düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Bu nedenle her iki takım için kritik bir maç gerçekleşecek. Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı merakla bekliyor.

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

17 Ekim 2026 tarihinde saat 19:00'da Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Fenerbahçe, 7 maçta 4 galibiyet aldı. 2 mağlubiyeti ve 1 de berberliği var. Toplamda 13 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Corendon Alanyaspor ise 7 maçta 3 galibiyet elde etti. 1 mağlubiyeti ve 3 beraberliği mevcut. Alanyaspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar büyük bir heyecanla bu maçı bekliyor.

Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer

17 Ekim 2026 tarihinde Ekenler Beton Sivasspor, SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Maç saati 16:00. Ekenler Beton Sivasspor ligde 11. sırada bulunuyor. SMS Grup Sarıyer ise 7. sırada yer almakta. Maç, beIN Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor ve beIN Sports Haber kanalları da maçı gösterecek. Taraftarlar için bu karşılaşma oldukça heyecanlı geçecek. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Ekenler Beton Sivasspor, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Kendi sahasında kazanmak, takım için önemli bir hedef. SMS Grup Sarıyer ise üst sıralara tırmanmak için mücadele ediyor. Bu maç, ligdeki rekabeti artıracak bir fırsat sunuyor. İzleyiciler, futbol dolu bir gün yaşayacak.

Bodrum FK-Bandırmaspor

17 Ekim 2026'da Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Lig sıralamasında Bodrum FK, 11 puanla 13. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 14 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma oldukça önemli. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverlerin ilgisi yüksek. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele olacak.

Everton-Chelsea

17 Ekim 2026 günü büyük bir maç var. Saat 14:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde Everton ile Chelsea karşılaşacak. İki takımın puan durumları benzer. Everton 5. sırada bulunuyor. Chelsea ise 6. sırada yer alıyor. Everton, 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Toplamda 10 puana ulaştı. Chelsea ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Onların da puanı 10. Bu çekişmeli karşılaşma oldukça dikkat çekici olacak. Maç beIN Sports 3 üzerinden yayınlanacak. Futbol severler için güzel bir fırsat. İki ekipte de mücadeleci bir ruh var. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor.

Brentford-Liverpool

17 Ekim 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde Brentford ile Liverpool karşılaşacak. Maç saati 17:00. Brentford, ligde 4. sırada yer alıyor. Bu durum dikkat çekiyor. Liverpool ise 9. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports Max 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Takımlar, puan durumunu etkileyecek bir mücadele verecek. Her iki takımın da galibiyet için çaba sarf etmesi bekleniyor.

Manchester City-Ipswich Town

Manchester City, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Maç İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Manchester City, ligin zirvesinde bulunuyor. Oynadığı 6 maçta 6 galibiyet elde etti. Topladığı puan sayısı ise 18. Ipswich Town, 10. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Bu karşılaşma büyük önem taşıyor. İzleyiciler, beIN Sports Max 2 ve beIN Sports 3 kanallarından maçı canlı izleyebilecek. Tüm futbolseverler için heyecan dolu bir maç olacak. Maç öncesi her iki takımın da durumu merak ediliyor.

Fulham-Hull City

Fulham, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Hull City ile oynayacak. Bu mücadele İngiltere Premier Ligi’nde gerçekleşecek. Fulham, ligde 20. sırada yer alıyor. Hull City ise 8. sırada konumlanmış durumda. Maçın ekranlara geleceği kanal beIN Sports 4 olacak. Taraftarlar bu kritik karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da şampiyonluk için mücadele ediyor. Sonuçlar, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. İki takım arasındaki rekabet ilgiyle takip edilecek.

Newcastle United-Aston Villa

17 Ekim 2026 tarihinde saat 19:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Newcastle United, mevcut durumda 11. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Aston Villa ise 16. sırada bulunuyor. Bu takım, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik almış durumda. Maç, beIN Sports 3 kanalından izlenebilecek. Taraftarlar, iki takımın mücadelesini sabırsızlıkla bekliyor. Hem Newcastle United hem de Aston Villa için kritik bir karşılaşma olacak.

Union Berlin-Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Union Berlin, 17 Ekim 2026 tarihinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:30'da başlayacak. Union Berlin, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Şu an toplamda 4 puana sahip.

Borussia Dortmund ise 2. sırada bulunuyor. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, topladığı puan sayısı 13. Bu iki takım arasındaki karşılaşma oldukça heyecan verici olacak. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi kaçırmamalı.

Schalke 04-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. 17 Ekim 2026 tarihinde, saat 16:30'da Schalke 04 ile Mainz 05 karşılaşacak. Bu mücadele, Schalke 04 için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Takım, ligde 14. sırada yer alıyor. Schalke 04, 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Bunun yanında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sonuç olarak, yalnızca 5 puanı var.

Mainz 05 ise daha iyi bir durumda. Takım, ligde 9. sırada bulunuyor. Mainz 05, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ayrıca 1 beraberlik ile 7 puan topladı. Bu maç, iki takım için de önemli bir fırsat sunacak. Karşılaşma, S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu keyifli mücadeleyi ekranlarından takip edebilecek.

Werder Bremen-Paderborn 07

17 Ekim 2026 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç yapılacak. Bu maçta Werder Bremen, Paderborn 07'yi ağırlayacak. Werder Bremen, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, son 5 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçla birlikte toplamda 8 puan topladı. Paderborn 07 ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, oynadığı 5 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Toplamda 4 puana sahip. Maç, S Sport+ kanalından yayımlanacak. İki takım için de oldukça kritik bir mücadele olacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir fırsat doğabilir. Her iki ekip de galibiyet peşinde koşacak. Maç öncesinde taraftarlar heyecanla bekliyor.

Elversberg-Augsburg

17 Ekim 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde Elversberg ile Augsburg karşılaşacak. Maç saat 16:30'da başlayacak. Elversberg, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladıkları puan sayısı 7. Augsburg ise 6. sırada bulunuyor. Onlar da 5 maç oynamış. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 8 puana ulaştı. Bu maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, maçın heyecanını kaçırmamak için kanalı takip edebilir.