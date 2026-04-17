Bugün hangi maçlar var? 17 Nisan Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

17 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. Hesap.com Antalyaspor, Tümosan Konyaspor ile oynayacak. Antalyaspor, 29 maçında 28 puan topladı. Bu, takımın 14. sırada yer almasına neden oldu. Tümosan Konyaspor ise 34 puan ile 10. sırada bulunuyor. İki takım için mücadele heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar ekran başına geçecek. Takımlar, galibiyet için sahaya çıkacak. Her iki ekip de önemli bir 3 puan peşinde.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ligin 2. sırasında yer alıyor. Elde ettikleri istatistikler oldukça dikkat çekici. Takım, 29 maçta 19 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Bu performans, onların bu sezondaki başarılarını gösteriyor.

Çaykur Rizespor ise 8. sırada kendine yer buldu. Onların da 29 maçı bulunuyor. Takım, 9 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Bu durumda, Rizespor'un hedefleri daha zorlu olacak.

Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacağı kesin. Her iki takım da mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki durumu etkileyecek sonuçlar doğurabilir. İzleyiciler, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. St Pauli, FC Köln ile karşılaşacak. Bu maç 17 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Maç saati 21:30 olarak belirlendi. St Pauli, ligde 16. sırada yer alıyor. FC Köln ise 13. sırada bulunuyor. Maçın yayın hakları Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarında olacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmada Sassuolo, Como ile karşı karşıya gelecek. Sassuolo, 32 maç sonunda 42 puan toplayarak ligde 11. sırada yer alıyor. Como ise 58 puanla 5. sıradaki yerini koruyor. Bu önemli maçı S Sport 2 ve Tivibu Spor kanalları yayınlayacak. İki takımın mücadelesi futbolseverler için heyecan verici olacak. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Özellikle Como, üst sıralarda kalmak istiyor. Sassuolo ise kendini göstermek adına iyi bir performans sergilemek zorunda.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 21:45'te, İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Inter, Cagliari ile karşılaşacak. Ligde zirvede yer alan Inter, konumunu güçlendirmek istiyor. 32 maçta 24 galibiyet aldı. 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 75 puana ulaştı. Cagliari ise 32 karşılaşmada 8 galibiyet elde etti. Takımın 15 mağlubiyeti var. 9 beraberlik ile 33 puan topladı. Cagliari, 16. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, büyük bir önem taşıyor. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Sporseverler, bu maçı kaçırmamak için ekran başına toplanacak. Takımların performansı, maçı heyecan dolu hale getirecek.

17 Nisan 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de Lens ile Toulouse karşılaşacak. Maç, saat 21:45'te başlayacak. Ev sahibi takım Lens, 28 maçta 19 galibiyet elde etti. Bu başarı ona ligde 2. sırayı getirdi. Konuk takım Toulouse ise 10. sırada yer alıyor. Toulouse, 29 maçta sadece 10 galibiyet aldı. Bu keyifli karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar için heyecanlı bir mücadele bekleniyor. Lens, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecek. Toulouse ise sürpriz bir sonuç arayacak.

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Rio Ave ile AVS takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Grazer AK ile Ried takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Pau FC ile Guingamp takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Rodez AF ile Amiens SC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Nancy ile Annecy takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Le Mans ile Clermont takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

17 Nisan Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Montpellier ile Grenoble takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00