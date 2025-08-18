Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Trabzonspor

18 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30’da Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Kasımpaşa, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Takım, 1 maçta sadece 1 gol atıp 2 gol yedi. Şu anda 13. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 1 maçtan 3 puan aldı. Bu nedenle 6. sırada bulunuyor. Trabzonspor, bu maçta galibiyet hedefliyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK

18 Ağustos 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Amed Sportif Faaliyetler, saat 21:30'da Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Ligdeki durumlarına bakıldığında, Amed Sportif Faaliyetler henüz galibiyet elde edemedi. Bu nedenle 19. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK ise ilk maçında kazandı. Bu başarı, kendisine 7. sırada yer bulmasını sağladı. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Leeds United-Everton

18 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de Leeds United ile Everton karşı karşıya gelecek. Bu maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. İki takım da sezonun başında yer alıyor. Leeds United, ligde 14. sırada. Everton ise 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Elche-Real Betis

18 Ağustos 2025 tarihinde İspanya La Liga'da Elche - Real Betis maçı oynanacak. Maç saati 22:00'dir. İki takım da sezonun başında henüz maç oynamadı. Elche ligde 10. sırada, Real Betis ise 13. sırada yer almaktadır. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Güney Afrika-Uganda

18 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Uganda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Cezayir-Nijer

18 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Cezayir ile Nijer takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Gil Vicente-Porto

18 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Gil Vicente ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Le Mans-Montpellier

18 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Le Mans ile Montpellier takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sporting Gijon-Cordoba

18 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Sporting Gijon ile Cordoba takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Almeria-Albacete

18 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

FC Pari Nizhny Novgorod-Dinamo Makhachkala

18 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FC Pari Nizhny Novgorod ile Dinamo Makhachkala takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00