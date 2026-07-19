Bugün hangi maçlar var? 19 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Arjantin
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Arjantin takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Anyang-Gwangju
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Bucheon-FC Seoul
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Yongin FC-Hwaseong FC
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Yongin FC ile Hwaseong FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gyeongnam FC-Ansan Greeners
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Suwon Bluewings-Paju Frontier
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Paju Frontier takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Chungbuk Cheongju-Cheonan City
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Riga FC-2-Super Nova-2
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile Super Nova-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Smiltene-Rezekne
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Smiltene ile Rezekne takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
FK Tauras Taurage-Siauliai-2
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Tauras Taurage ile Siauliai-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Kauno Zalgiris-2-Babrungas
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kauno Zalgiris-2 ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Ekranas-BFA
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Ural S.O-Yenisey Krasnoyarsk
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ural S.O ile Yenisey Krasnoyarsk takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kamaz-FC Pari Nizhny Novgorod
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kamaz ile FC Pari Nizhny Novgorod takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Veles Moskova-Chelyabinsk
19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Veles Moskova ile Chelyabinsk takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
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