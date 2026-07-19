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Bugün hangi maçlar var? 19 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 19 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 19 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Arjantin

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Arjantin takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Anyang-Gwangju

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Bucheon-FC Seoul

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Yongin FC-Hwaseong FC

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Yongin FC ile Hwaseong FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gyeongnam FC-Ansan Greeners

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Suwon Bluewings-Paju Frontier

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Paju Frontier takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Chungbuk Cheongju-Cheonan City

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Riga FC-2-Super Nova-2

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile Super Nova-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Smiltene-Rezekne

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Smiltene ile Rezekne takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FK Tauras Taurage-Siauliai-2

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Tauras Taurage ile Siauliai-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Kauno Zalgiris-2-Babrungas

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kauno Zalgiris-2 ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ekranas-BFA

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Ural S.O-Yenisey Krasnoyarsk

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ural S.O ile Yenisey Krasnoyarsk takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kamaz-FC Pari Nizhny Novgorod

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kamaz ile FC Pari Nizhny Novgorod takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Veles Moskova-Chelyabinsk

19 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Veles Moskova ile Chelyabinsk takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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