Bugün hangi maçlar var? 21 Ağustos Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Erzurumspor FK-Galatasaray

21 Ağustos 2026 tarihinde, saat 21:30'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Erzurumspor FK, Galatasaray ile karşılaşacak. Erzurumspor FK, ligde zor günler geçiriyor. Oynadığı 1 maçta galibiyet elde edemedi. Şu an 18. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 1 maçta 1 puan aldı. Bununla birlikte, 9. sırada yer almakta. Maç, beIN Sports kanalı üzerinden izlenebilecek. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım için de bu maç büyük önem taşıyor. Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda puan kaybı istemiyorlar.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Bursaspor'u konuk edecek. Karagümrük, ligde şu ana kadar 2 maç oynadı. Bu maçlardan 1 galibiyet elde etti. Bu sonuçla 11. sırada yer alıyor.

Bursaspor ise ligde 2 maçta 2 galibiyet aldı. Bu performansları ile 3. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi merakla bekliyor. İki takımın hırslı bir mücadele sergilemesi bekleniyor. Maçın sonucunu belirleyecek unsurlar arasında oyuncu performansları öne çıkıyor.

Arsenal-Coventry City

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de Arsenal ile Coventry City karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma İngiltere Premier Ligi’nde gerçekleşecek. Arsenal, ligde 2. sırada yer alıyor. Coventry City ise 7. sırada bulunuyor. Bu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Takımlar, üç puan almak için mücadele edecek. Arsenal, şampiyonluk hedefliyor. Coventry City ise üst sıralara tırmanmayı planlıyor. İki ekip de sahada iyi bir performans sergilemek isteyecek. Maç öncesi taraftarlar da heyecan içinde. Bu nedenle, karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor.

Real Betis-Real Sociedad

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma olacak. Real Betis, Real Sociedad ile mücadele edecek. Bu, sezonun açılış maçı olarak biliniyor. Her iki takım da ligdeki ilk maçlarına çıkacak. Bu mücadele, ekipler için önemli bir başlangıç fırsatı sunuyor.

Real Betis, ligde 13. sırada bulunuyor. Real Sociedad ise 15. sırada yer alıyor. Takımlar, bu maçta güçlü bir performans sergilemek isteyecek. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. Takımlar, galibiyet hedefiyle sahada olacak.

Marsilya-Strasbourg

21 Ağustos 2026'da Fransa Ligue 1'de bir maç gerçekleşecek. Marsilya, Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:45'te başlayacak. Marsilya, ligde 8. sırada yer alıyor. Strasbourg ise 16. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. İki takım için de önemli bir karşılaşma. Herkes, sonuçların lig sıralamasına etkisini görecek. Maç, futbol severler için heyecan dolu olacak.

Al-Riyadh-Al Nassr

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 21 Ağustos 2026 tarihinde Al-Riyadh ve Al Nassr karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Al-Riyadh, 1 maçta 0 puan topladı. Bu nedenle 15. sırada yer alıyor. Al Nassr ise 1 maçta 3 puan elde etti. Böylece 2. sırada bulunuyor. Maç HT Spor ve S Sport+ kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecanı kaçırmak istemeyecek.

Al Hazm-Al Draih

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Tarih 21 Ağustos 2026. Al Hazm ve Al Draih karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:15'te başlayacak.

Al Hazm, ligde 5. sırada bir yer tutuyor. Oynadığı 1 maçta 1 galibiyet elde etti. Topladığı puan ise 3. Al Draih ise ligde 13. sırada bulunuyor. Oynadığı 1 maçta galibiyet alamadı. Dolayısıyla puanları yok.

Maçın yayıncı bilgisi henüz paylaşılmadı. Taraftarlar bu bilgiyi merak ediyor. İlgili gelişmeler takip edilmeli. Maç heyecanla bekleniyor. Her iki takım da galibiyet peşinde. Bu karşılaşma dikkatle izlenecek.

Al Faysali-Neom SC

21 Ağustos 2026'da saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi maçında, Al Faysali Neom SC ile karşı karşıya gelecek. Al Faysali, ligde 14. sırada yer alıyor. Galibiyeti olmayan takımlar arasında bulunuyor. Neom SC ise ligde 6. sırada. İlk maçında galip geldi, 3 puan almayı başardı. Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi verilmemiştir.

Al Qadsiah FC-Al-Ittihad Jeddah

21 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Qadsiah FC ile Al-Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Qadsiah FC, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 1 maçta 1 galibiyet alarak 3 puan toplamış durumda. Al-Ittihad Jeddah ise 9. sırada bulunuyor. Bu takım, 1 maçta 1 puan elde etti. Al-Ittihad, sadece 1 beraberlik almış. Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Standard Liege-RAAL La Louviere

21 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile RAAL La Louviere takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ried-Grazer AK

21 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Ried ile Grazer AK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30