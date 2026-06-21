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Bugün hangi maçlar var? 21 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 21 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 21 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Suudi Arabistan

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Suudi Arabistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Belçika-İran

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Belçika ile İran takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Vestri-Afturelding

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

IR Reykjavik-Volsungur

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

HK Kopavogs-Grindavik

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Grótta-Fylkir

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Aegir-Throttur Reykjavik

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

FK Zalgiris-2-Lietava Jonava

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

DFK Dainava-Siauliai-2

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Siauliai-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

07 Vestur-AB Argir

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan 07 Vestur ile AB Argir takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

B36 Torshavn-HB Torshavn

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Tallinna FCI Levadia U21-FC Tallinn

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile FC Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

JK Tallinna Kalev-Nomme Kalju FC U21

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan JK Tallinna Kalev ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Tartu JK Welco-FC Nomme United U21

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile FC Nomme United U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Pitea-AFC Eskilstuna

21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Pitea ile AFC Eskilstuna takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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