Bugün hangi maçlar var? 21 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Suudi Arabistan
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Suudi Arabistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Belçika-İran
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Belçika ile İran takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Vestri-Afturelding
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
IR Reykjavik-Volsungur
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
HK Kopavogs-Grindavik
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Grótta-Fylkir
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Aegir-Throttur Reykjavik
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Aegir ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
FK Zalgiris-2-Lietava Jonava
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
DFK Dainava-Siauliai-2
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Siauliai-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
07 Vestur-AB Argir
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan 07 Vestur ile AB Argir takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
B36 Torshavn-HB Torshavn
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Tallinna FCI Levadia U21-FC Tallinn
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile FC Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
JK Tallinna Kalev-Nomme Kalju FC U21
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan JK Tallinna Kalev ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Tartu JK Welco-FC Nomme United U21
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile FC Nomme United U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Pitea-AFC Eskilstuna
21 Haziran Pazar 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Pitea ile AFC Eskilstuna takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
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