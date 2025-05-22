Bugün hangi maçlar var? 22 Mayıs Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FC Heidenheim-Elversberg

22 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. FC Heidenheim ile Elversberg mücadele edecek. FC Heidenheim, ligde 16. sırada yer alıyor. Elversberg'in ligdeki durumu ise henüz belirlenmemiş. Maç, Tivibu Spor kanalından yayınlanacak.

Altınordu-Batman Petrolspor

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Altınordu ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Artı Değer Vanspor FK-Çimentaş Elazığspor

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Artı Değer Vanspor FK ile Çimentaş Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Al Okhdood-Al Raed

22 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Okhdood ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Al Okhdood, ligde 17. sırada bulunuyor. Takım, toplamda 32 maçta 7 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Al Okhdood, bu sonuçlarla 28 puana ulaştı. Rakibi Al Raed ise 18. sıradadır. Takım, 32 maçta sadece 6 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Al Raed'in puanı 21'dir. Maçın yayıncı bilgisi ise mevcut değildir.

Damac-Al Fateh

22 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Damac ile Al Fateh karşılaşacak. Maç saat 19:15'te başlayacak. Üç puan için mücadele edecek iki takım da ligde zor günler geçiriyor. Damac 13. sırada yer alıyor. Al Fateh ise 14. sırada bulunuyor. Bu durum, maçı her iki takım için kritik hale getiriyor. Maçın yayıncı kanalı henüz belirlenmiş değil.

Al Ahli SC-Al Ettifaq

22 Mayıs 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Ahli SC, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Maç saati 21:00 olarak belirlendi. Ev sahibi takım Al Ahli SC, ligde 5. sırada yer alıyor. Rakip takım Al Ettifaq ise 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir mücadele olacak.

AZ Alkmaar-Heerenveen

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan AZ Alkmaar ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

Twente-NEC Nijmegen

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Twente ile NEC Nijmegen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Grasshopper-St. Gallen

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Yverdon-Zurich

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Yverdon ile Zurich takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Winterthur-Sion

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Winterthur ile Sion takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Livingston-Ross County

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Livingston ile Ross County takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Panetolikos-Panserraikos

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Panetolikos ile Panserraikos takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Levadiakos-Volos N.F.C.

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Levadiakos ile Volos N.F.C. takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kalithea-Lamia

22 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Kalithea ile Lamia takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00