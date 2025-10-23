Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

AZ Alkmaar-Slovan Bratislava

23 Ekim 2025'te UEFA Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:45'te başlayacak. Her iki takım lige kötü bir başlangıç yaptı. Sadece bir maç oynandı. Her iki takım da galibiyet elde edemedi. Şu an için puanları yok. AZ Alkmaar, 0 gol atmış durumda. Ayrıca, 4 gol yemiş bulunuyor. Slovan Bratislava ise 1 gol atmış ama 2 gol yemiş. Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi yok. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip olacak. Sonuçlar, grup aşamasını belirlemede etkili olabilir. Bu nedenle takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Şimdi gözler bu önemli karşılaşmada.

Shakhtar Donetsk-Legia Varşova

23 Ekim 2025 tarihinde Shakhtar Donetsk ile Legia Varşova arasında bir UEFA Konferans Ligi maçı olacak. Maç saat 19:45’te başlayacak. Shakhtar Donetsk, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 1 maçta 1 galibiyet aldı. 3 puan topladı. 3 gol atıp, 2 gol yedi. Legia Varşova ise 24. sırada bulunuyor. Takım, 1 maçta galibiyet elde edemedi. 0 puanda kaldı. Henüz gol de atamadı. Maç, Spor kanalında yayınlanacak.

Rijeka-Sparta Prag

23 Ekim 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 19:45'te UEFA Konferans Ligi’nde Rijeka ile Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Rijeka, ligde 26. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta henüz galibiyet elde edemedi. Şu an 0 puana sahip.

Sparta Prag ise ligde 4. sırada bulunuyor. Takım, 1 maçta 3 puan topladı. Ayrıca, 4 gol atmayı başardı. Ancak, 1 gol de yedi. Maçın yayın bilgisi henüz açıklanmadı. Gözler bu maçta olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Herkes bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Shkendija-Shelbourne

23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Shkendija ile Shelbourne karşılaşacak. Maç saat 19:45'te başlayacak. Shkendija, oynadığı bir maçta sıfır galibiyet aldı. Bir mağlubiyet ile ligde 30. sırada yer alıyor. Shelbourne ise bir maçta sıfır galibiyet elde etti. Ayrıca bir mağlubiyeti yok. Takım, 20. sırada bulunuyor. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağına dair bilgi mevcut değil. Şimdi her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Kısacası, bu karşılaşmanın heyecanı yüksek olacak.

Strasbourg-Jagiellonia Bialystok

23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Strasbourg, Jagiellonia Bialystok'u ağırlayacak. Maç saati 19:45 olarak belirlenmiştir. Strasbourg, ligde 12. sırada yer alıyor. Jagiellonia Bialystok ise 14. sırada bulunuyor. İki takım da ilk maçında galip geldi. Bu sayede her iki ekip de 3 puan toplamayı başardı. Lige iyi bir başlangıç yaptıkları görülüyor. Maç, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak. Bu mücadele, Avrupa arenasındaki önemli olaylardan biri. Her iki takım da kazanmak için sahada mücadele edecek.

Breidablik-KuPS

23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Breidablik, KuPS ile karşı karşıya gelecek. Maçın saati 19:45. Breidablik, oynadığı 1 maçta galibiyet elde edemedi. Bu nedenle, 0 galibiyet ile 34. sırada yer alıyor. KuPS ise 1 maçta 1 puan topladı. Bu nedenle, 18. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. İzleyiciler heyecanla bekliyor.

Hacken-Rayo Vallecano

23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi’nde Hacken ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:45’te başlayacak. Bu müsabaka, gruptaki iki takım için büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekip Hacken, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım henüz galibiyet elde edemedi. Rayo Vallecano ise 10. sırada. İlk maçında galip gelerek sahaya çıkacak. Bu takım sıfır puanla mücadele edecek. Maç, futbolseverler için heyecanlı anlara sahne olacak. Ancak maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi bulunmuyor.

AEK-Aberdeen

23 Ekim 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 19:45'te AEK ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. İki takım da UEFA Konferans Ligi'nde kötü bir başlangıç yaptı. AEK, oynadığı 1 maçta hiç galibiyet elde edemedi. Bu sonuçla birlikte, 27. sırada yer aldı. Aberdeen de benzer bir performans gösterdi. Onlar da 1 maçta 0 galibiyetle 21. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Bu durum, taraftarların merakını artırıyor. İki takım için de bu maç kritik önem taşıyor. Başarı, her iki ekip için zorunluluk haline geldi. İzleyiciler, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Rapid Wien-Fiorentina

23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde bir maç yapılacak. Rapid Wien ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19:45. Rapid Wien bu sezon ligde 32. sırada yer alıyor. İlk maçında bir mağlubiyet aldı. Henüz puan kazanamamış durumda. Fiorentina ise ligde 8. sırada. Oyuncular, oynadıkları ilk maçta galibiyet gerçekleştirdi. Fiorentina, bu galibiyetle 3 puanla yoluna devam ediyor. Maç heyecan dolu geçecek. Her iki takım da galibiyet peşinde koşacak. Taraftarlar, maç için stadyumda buluşacak.

Drita-Omonia

23 Ekim 2025'te saat 19:45'te UEFA Konferans Ligi'nde Drita ile Omonia karşılaşacak. Drita, ligde 17. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçta 1 puan elde etti. Bu maçta 1 gol attı ve 1 gol yedi. Omonia ise 25. sırada bulunuyor. O da 1 maç yaptı fakat galip gelemedi. Omonia 0 puanla 0 gol atıp, 1 gol yedi. Maçın yayıncısı hakkında hiçbir bilgi mevcut değil. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı bekliyor. Drita ve Omonia'nın durumu heyecan oluşturuyor. Maç, her iki takım için de hayati önem taşıyor. Kim kazanacak, zaman gösterecek.

Crystal Palace-AEK Larnaca

23 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Crystal Palace ile AEK Larnaca karşılaşacak. İki takım da ligdeki konumlarına göre mücadele edecek. Crystal Palace, oynadığı 1 maçta 3 puan topladı. Bu nedenle 7. sırada yer alıyor. AEK Larnaca ise aynı durumda, 1 maçta 3 puan kazandı. Bu takım, ligde 2. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Takımların performansı, maçın sonucunu etkileyecek. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. Kısacası, rekabetçi bir maç izlenecek.

Sigma Olomouc-Rakow Czestochowa

23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde heyecan verici bir karşılaşma var. Sigma Olomouc, Rakow Czestochowa ile mücadele edecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Sigma Olomouc, ligde 31. sırada yer alıyor. Rakow Czestochowa ise 9. sırada bulunuyor. Rakow Czestochowa, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Takım, güçlü bir performans sergilemek için mücadele edecek. Maçın yayıncısına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda, taraftarlar için önemli bir karşılaşma.

Mainz 05-Zrinjski

23 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Mainz 05, Zrinjski ile karşılaşacak. Mainz 05, ligde 15. sırada yer alıyor. Zrinjski ise lider konumda bulunuyor. Her iki takım, grup aşamasındaki ilk maçlarında galip geldi. Mainz 05, rakibine karşı 1 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Zrinjski, rakiplerine 5 gol atmayı başardı. Aynı zamanda, kalesinde gol yemedi. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi açıklanmamıştır. Maç için taraftarların ilgisi yüksek olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Başarılı bir performans bekleniyor.

Hamrun Spartans-Lausanne

23 Ekim 2025'te UEFA Konferans Ligi'nde bir mücadele olacak. Hamrun Spartans ve Lausanne takımları karşılaşacak. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Ev sahibi Hamrun Spartans, ligde 23. sırada yer alıyor. Takım, henüz galibiyet elde edemedi. Şu ana kadar 1 maçta 0 puanla sahada kaldı. Öte yandan, Lausanne takımı ise 5. sırada bulunuyor. Lausanne, oynadığı 1 maçı kazanarak 3 puan elde etti. Maçın sonuçları, takımların genel performansını etkileyecek. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacağı kesin. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak.

CS Universitatea Craiova-FC Noah

23 Ekim 2025 tarihi önemli bir gün. UEFA Konferans Ligi maçında CS Universitatea Craiova, FC Noah ile karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. CS Universitatea Craiova, ligde 28. sırada yer alıyor. Takım, henüz galibiyet elde edemedi. Oynadığı 1 maçta 0 puan topladı. Bu durum, ligdeki konumunu olumsuz etkiliyor.

FC Noah ise daha iyi bir duruma sahip. Takım, ligde 13. sırada bulunuyor. 1 maçta 3 puan topladı. Bu, ligdeki durumunu güçlendirdi. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağına dair bir bilgi yok. Takımların performansları, maçı daha da heyecanlandırıyor. Herkes, bu karşılaşmayı merakla bekliyor.