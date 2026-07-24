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Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

CSKA Moskova-Baltika

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan CSKA Moskova ile Baltika takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Seoul E-Land FC-Cheonan City

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seoul E-Land FC ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gimhae-Chungbuk Cheongju

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimhae ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

FSC Mariupol-Viktoriya Sumy

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Viktoriya Sumy takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Olexandria-Nyva Ternopil

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Olexandria ile Nyva Ternopil takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Volsungur-Grindavik

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Njardvik-HK Kopavogs

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Beroe-Hebar 1918

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Beroe ile Hebar 1918 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45

FK Tauras Taurage-Kauno Zalgiris-2

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Tauras Taurage ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Tikves-Aresimi

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tikves ile Aresimi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Vysocina Jihlava-Viktoria Zizkov

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Vysocina Jihlava ile Viktoria Zizkov takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Dukla Prag-Arsenal Ceska Lipa

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Dukla Prag ile Arsenal Ceska Lipa takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Usti nad Labem-SK Kladno

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Usti nad Labem ile SK Kladno takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Prostejov-Fotbal Trinec

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Prostejov ile Fotbal Trinec takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

SK Hanacka Slavia Kromeriz -FC Silon Taborsko

24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan SK Hanacka Slavia Kromeriz ile FC Silon Taborsko takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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