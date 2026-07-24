Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

CSKA Moskova-Baltika
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan CSKA Moskova ile Baltika takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Seoul E-Land FC-Cheonan City
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seoul E-Land FC ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gimhae-Chungbuk Cheongju
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimhae ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
FSC Mariupol-Viktoriya Sumy
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Viktoriya Sumy takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Olexandria-Nyva Ternopil
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Olexandria ile Nyva Ternopil takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Volsungur-Grindavik
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Njardvik-HK Kopavogs
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Beroe-Hebar 1918
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Beroe ile Hebar 1918 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45
FK Tauras Taurage-Kauno Zalgiris-2
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Tauras Taurage ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Tikves-Aresimi
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tikves ile Aresimi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Vysocina Jihlava-Viktoria Zizkov
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Vysocina Jihlava ile Viktoria Zizkov takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Dukla Prag-Arsenal Ceska Lipa
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Dukla Prag ile Arsenal Ceska Lipa takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Usti nad Labem-SK Kladno
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Usti nad Labem ile SK Kladno takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Prostejov-Fotbal Trinec
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Prostejov ile Fotbal Trinec takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
SK Hanacka Slavia Kromeriz -FC Silon Taborsko
24 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan SK Hanacka Slavia Kromeriz ile FC Silon Taborsko takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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