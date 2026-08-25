Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sabah-Hapoel Beer Sheva

25 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Sabah ve Hapoel Beer Sheva karşı karşıya gelecek. Bu maç, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Her iki takımın ligdeki durumu merak ediliyor. Taraftarlar, takımlarının performansını değerlendirecek. Maçın yayıncısıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. İzleyiciler, bu önemli maçı nasıl takip edeceklerini araştırıyor. Bu belirsizlik, heyecanı artırıyor. Keyifli bir mücadele bekleniyor. Futbol, yine sahada coşkuyla yaşanacak.

Bodo Glimt-NEC Nijmegen

25 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de, Bodo Glimt ile NEC Nijmegen karşı karşıya gelecek. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında düzenleniyor. İki takım da turnuvada daha ileri gitmek için mücadele ediyor. Kritik bir dönemde önemli bir karşılaşma oynanacak. Mücadele, heyecan dolu anlara sahne olacak. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu zevkli karşılaşmayı kaçırmamalı. Taraftarlar, takımlarının performansını yakından takip edecek.

LASK-Celtic

25 Ağustos 2026 tarihinde önemli bir maç gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi kapsamında LASK ile Celtic karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Bu maç, her iki takım için büyük önem taşıyor. Performanslar ligdeki durumları etkileyecek. İki takım da bu kritik mücadelede galibiyet peşinde koşacak. Maç, spor severler tarafından heyecanla bekleniyor. Canlı yayın, tabii ki Spor kanalında olacak. Taraftarlar, takımlarının en iyi performansını gösterdiğine tanıklık edecek. Bu maç, futbol tutkunları için bir başka heyecan dolu an olacak.

Valencia-Real Betis

25 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. Valencia, evinde Real Betis'i ağırlayacak. Valencia, ilk hafta maçını berabere tamamladı. Bu sonuçla, ligde 13. sırada yer alıyor. Real Betis ise sezonun ilk maçında galip geldi. Bu nedenle, 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu keyifli mücadeleyi kaçırmamalı.

Abha-Al Khaleej

25 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Abha ile Al Khaleej takımları karşılaşacak. Maçın saati 19:00. Abha, ligde 17. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 11. sırada bulunuyor. Al Khaleej, oynadığı iki maçta galibiyet alamadı. Üstelik, iki beraberlik elde etti. Abha ise iki maçını kaybetti. İki takımın durumu, maç öncesinde oldukça önemli. Taraftarlar, galibiyet bekliyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir fırsat. Takımlar, ligdeki sıralamalarını yükseltmek istiyor. Maç, heyecan dolu anlara sahne olacak.

Al Taawon-Al Fayha

25 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç olacak. Al Taawon ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Al Taawon, ligdeki 2 maçında 1 puan aldı. Bu, onun 12. sırada yer almasına neden oldu. Al Fayha ise ligde 2 maç oynadı, ancak henüz puan alamadı. Bu durum onu 15. sırada tutuyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından ilgiyle izlenecek. Takımlar arasındaki bu mücadele, lig için büyük bir öneme sahip. Her iki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Bu nedenle, dikkatle takip edilmesi gereken bir karşılaşma.

Al Ettifaq-Al Nassr

25 Ağustos 2026 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Ettifaq, ligde 5. sırada yer alıyor. Rakibi Al Nassr ise 2. sırada mücadele ediyor. İki takım da oynadıkları maçlarda galibiyet elde etti. Her iki takım toplamda 6 puana ulaştı. Maç HT Spor ve S Sport+ kanallarında yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak gerçekleştirilecek.

Al Shabab-Al-Riyadh

25 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Shabab ile Al-Riyadh takımları karşı karşıya gelecek. Bu, ligin ilk haftalarında mücadele eden iki takımın maçı. Al Shabab, oynadığı 2 maçta 1 puan topladı. Şu anda 13. sırada yer alıyor. Al-Riyadh ise henüz puan kazanamadı. Bu takım, ligin en altında, yani 18. sırada bulunuyor. Maç, izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak. İki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Bu, futbol severler için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma.

Gimcheon Sangmu-Jeonbuk FC

25 Ağustos Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Jeju United-Pohang Steelers

25 Ağustos Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

FC Seoul-Bucheon

25 Ağustos Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Afturelding-Grótta

25 Ağustos Salı 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

CSKA Sofya II-Ludogorets II

25 Ağustos Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan CSKA Sofya II ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Beroe-Spartak Pleven

25 Ağustos Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Beroe ile Spartak Pleven takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

FK Zalgiris-2-Transinvest-2

25 Ağustos Salı 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00