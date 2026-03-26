Bugün hangi maçlar var? 26 Mart Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Cibuti-Güney Sudan

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Cibuti ile Güney Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Seyşeller-Lesotho

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Seyşeller ile Lesotho takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Türkiye-Romanya

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Türkiye ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İtalya-Kuzey İrlanda

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Galler-Bosna Hersek

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Ukrayna-İsveç

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Polonya-Arnavutluk

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Polonya ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Slovakya-Kosova

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovakya ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Danimarka-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Danimarka ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Grótta-Ulfarnir

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Grótta ile Ulfarnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Fylkir-KV Vesturbajer

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Fylkir ile KV Vesturbajer takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

İzlanda U21-Estonya U21

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda U21 ile Estonya U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

San Marino U21-Finlandiya U21

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan San Marino U21 ile Finlandiya U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İtalya U21-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti U21

26 Mart Perşembe 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya U21 ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
