SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Saint Etienne-Nice

26 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:45'te Fransa Ligue 1'de bir maç oynanacak. Saint Etienne ve Nice karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki konumları oldukça kritik. Saint Etienne alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Nice ise Avrupa kupalarına katılma hedefinde. Bu nedenle her iki takım için bu maç büyük önem taşıyor. Maç beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Taraftarlar bu maçı heyecanla takip edecek. Herkes, sonuçları merak ediyor. Bu mücadele futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak.

Millonarios-O'Higgins

27 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Millonarios ile O'Higgins takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Palestino-Deportivo Riestra

27 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Palestino ile Deportivo Riestra takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Sao Paulo-Boston River

27 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Sao Paulo ile Boston River takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Gremio-Montevideo City Torque

27 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Gremio ile Montevideo City Torque takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Lanus-Mirassol

27 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Lanus ile Mirassol takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

LDU Quito-Always Ready

27 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan LDU Quito ile Always Ready takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Greuther Fürth-Rot-Weiss Essen

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Greuther Fürth ile Rot-Weiss Essen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Super Nova-2-Valmiera

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Super Nova-2 ile Valmiera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İtalya U17-Fransa U17

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İtalya U17 ile Fransa U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Karadağ U17-Danimarka U17

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Karadağ U17 ile Danimarka U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

B68 Toftir-HB Torshavn

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B68 Toftir ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

FK Van II-Pyunik II

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FC Urartu II-Lernayin Artsakh

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile Lernayin Artsakh takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Andranik-Araks

26 Mayıs Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Andranik ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yönetime Osimhen için talimatı verdi! İngiliz devinin hocası: Onu takımda istiyorumYönetime Osimhen için talimatı verdi! İngiliz devinin hocası: Onu takımda istiyorum
Galatasaray'a haber gönderdi! 'Geri dönüyorum'Galatasaray'a haber gönderdi! 'Geri dönüyorum'
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.