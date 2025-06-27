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Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Gimcheon Sangmu-Jeonbuk FC

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daejeon Hana Citizen-Jeju United

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Fjolnir-Thor Akureyri

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Thor Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Selfoss-Leiknir R.

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Selfoss ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Throttur Reykjavik-HK Kopavogs

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

IR Reykjavik-Grindavik

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

SHB Da Nang -Binh Phuoc FC

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan SHB Da Nang ile Binh Phuoc FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Be1 NFA-FK Minija

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Be1 NFA ile FK Minija takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Siauliai-2-Babrungas

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ekranas-Lietava Jonava

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FK Zalgiris-2-Transinvest

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hegelmann Litauen B-FK Tauras Taurage

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Kuruvchi Kokand 1912-Dinamo Samarkand

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile Dinamo Samarkand takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Nasaf Qarshi-Pakhtakor

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Nasaf Qarshi ile Pakhtakor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

B36 Torshavn-07 Vestur

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile 07 Vestur takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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