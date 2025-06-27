Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gimcheon Sangmu-Jeonbuk FC
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daejeon Hana Citizen-Jeju United
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Fjolnir-Thor Akureyri
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Thor Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Selfoss-Leiknir R.
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Selfoss ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Throttur Reykjavik-HK Kopavogs
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
IR Reykjavik-Grindavik
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
SHB Da Nang -Binh Phuoc FC
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan SHB Da Nang ile Binh Phuoc FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Be1 NFA-FK Minija
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Be1 NFA ile FK Minija takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Siauliai-2-Babrungas
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Ekranas-Lietava Jonava
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FK Zalgiris-2-Transinvest
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hegelmann Litauen B-FK Tauras Taurage
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Kuruvchi Kokand 1912-Dinamo Samarkand
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile Dinamo Samarkand takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Nasaf Qarshi-Pakhtakor
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Nasaf Qarshi ile Pakhtakor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
B36 Torshavn-07 Vestur
27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile 07 Vestur takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
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