Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gimcheon Sangmu-Jeonbuk FC

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daejeon Hana Citizen-Jeju United

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Fjolnir-Thor Akureyri

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Thor Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Selfoss-Leiknir R.

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Selfoss ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Throttur Reykjavik-HK Kopavogs

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

IR Reykjavik-Grindavik

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

SHB Da Nang -Binh Phuoc FC

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan SHB Da Nang ile Binh Phuoc FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Be1 NFA-FK Minija

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Be1 NFA ile FK Minija takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Siauliai-2-Babrungas

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ekranas-Lietava Jonava

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FK Zalgiris-2-Transinvest

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hegelmann Litauen B-FK Tauras Taurage

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Kuruvchi Kokand 1912-Dinamo Samarkand

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile Dinamo Samarkand takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Nasaf Qarshi-Pakhtakor

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Nasaf Qarshi ile Pakhtakor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

B36 Torshavn-07 Vestur

27 Haziran Cuma 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B36 Torshavn ile 07 Vestur takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00