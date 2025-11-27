Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

AZ Alkmaar-Shelbourne

27 Kasım 2025 tarihinde önemli bir maç gerçekleşecek. UEFA Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar, evinde Shelbourne ile karşılaşacak. Maç saati 20:45'te başlayacak. AZ Alkmaar, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Bu sonuç, takıma 3 puan kazandırdı. Şu an ligde 27. sıradalar. Shelbourne ise 3 maçta 1 puan toplayabildi. Bu durum, onları 30. sıraya yerleştirdi. Maç, her iki takım için kritik öneme sahip. İzleyicilere de heyecan dolu anlar sunması bekleniyor.

Slovan Bratislava-Rayo Vallecano

27 Kasım 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir maç oynanacak. Slovan Bratislava ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maç saati 20:45 olarak belirlendi. Ev sahibi takım Slovan Bratislava, grupta 3 maçta 0 puan topladı. Bu durum, onları son sırada yer almaya itti. Konuk takım Rayo Vallecano, şu an 7 puana sahip. Bu puanları ile 6. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma, grup aşamasında kritik bir öneme sahip. Tüm gözler bu maça çevrildi. Başarılı bir performans, takımın torununu belirleyecek. Izleyiciler, heyecan dolu bir maç bekliyor.

Omonia-Dinamo Kiev

27 Kasım 2025 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde Omonia ile Dinamo Kiev karşılaşacak. Omonia, ligde 29. sıradadır. Takım, 3 maç oynamış. Bu maçlardan 1 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Omonia, sadece 2 puan topladı. Attığı gol sayısı 2’dir. Yediği gol ise 3'tür.

Dinamo Kiev ise ligde 24. sırada. O takım, 3 maçta 1 galibiyet aldı. Böylece 3 puan kazandı. Dinamo Kiev, bu süreçte 6 gol atmayı başardı. Ancak 5 gol de yedi. Maçın yayıncı kanalı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın heyecanla beklenildiği açık.

Sigma Olomouc-NK CM Celje

27 Kasım 2025'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Sigma Olomouc, NK CM Celje'yi saat 20:45'te konuk edecek. Sigma Olomouc, ligde 19. sırada yer alıyor. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladığı puan sayısı 4. Takım, zorlu bir mücadele veriyor.

NK CM Celje ise ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Mücadele, her iki ekip için de kritik öneme sahip. Sigma Olomouc, puan kaybı yaşamak istemiyor. NK CM Celje ise liderlik yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Lech Poznan-Lausanne

27 Kasım 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Lech Poznan, Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20:45'te başlayacak. Ev sahibi Lech Poznan, lig sıralamasında 23. sıradadır. Takım, 3 maçta 1 galibiyet elde etti. Bu durumda 3 puana sahip. Diğer yandan, Lausanne 5. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Lausanne, henüz mağlubiyet yaşamadı. Bu performansla 7 puan topladı. İki takım arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Maç heyecanlı geçecektir. Taraftarlar, takımlarını bu önemli karşılaşmada destekleyecek.

CS Universitatea Craiova-Mainz 05

27 Kasım 2025 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi maçında CS Universitatea Craiova, Mainz 05 ile karşılaşacak. Bu karşılaşma önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. Ev sahibi takım CS Universitatea Craiova, 20. sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı puan sayısı ise 4. Bu durum, takımın sıkıntılı bir süreçte olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Mainz 05 oldukça formda. 3. sırada bulunarak sıralamada önemli bir konumda yer alıyor. Takım, oynadığı 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Böylece toplamda 9 puana ulaştı. Mainz 05, zirveye oynama hedefini sürdürüyor. Maçın heyecanı bu nedenle daha da artmış durumda.

Karşılaşmanın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu durum, taraftarların maçı nasıl takip edeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Ancak her iki takımın da performansı merakla bekleniyor. CS Universitatea Craiova, sahasında bir sürpriz yapmayı hedefliyor. Mainz 05 ise deplasmanda galibiyet almak istiyor. Maç, taraftarlar için oldukça heyecan verici geçecektir.

Rakow Czestochowa-Rapid Wien

27 Kasım 2025’te UEFA Konferans Ligi karşılaşması var. Rakow Czestochowa, Rapid Wien’i 20:45’te ağırlayacak. Rakow, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 5 puan topladı. Rapid Wien ise zor bir dönem geçiriyor. Henüz puan alamadı. Takım, 3 maçla 36. sırada bulunuyor. Sadece 1 gol atabildi. Ancak 8 gol yedi. Bu durum, performanslarını olumsuz etkiliyor. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Hedefler farklı, sonuç ise önemli. Maç, futbolseverler için heyecan dolu geçecek. Takımların nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor.

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps

27 Kasım 2025'te, UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Maç saati 20:45. Hamrun Spartans, Lincoln Red Imps ile karşı karşıya gelecek. Hamrun Spartans, ligde 3 maçta 0 puan topladı. Bu nedenle 35. sırada yer alıyor. Lincoln Red Imps ise 3 maçta 4 puan elde etti. Onlar 22. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, iki takım için de büyük bir fırsat. Ancak maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi yok. İzleyiciler, maçı izlemek için alternatif yöntemler arayacak. Bu karşılaşmada takımların performansı merak ediliyor. Taraftarlar, bu maçı kaçırmak istemeyecek.

Zrinjski-Hacken

27 Kasım 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi karşılaşması oynanacak. Zrinjski, Hacken ile mücadele edecek. Maç saati 20:45. Zrinjski, grubunda 3 puanla 26. sırada yer alıyor. Hacken ise 2 puanla 28. sıradadır. Bu mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Takımların performansı merak konusu. İzleyiciler, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla takip edecek. Sonuçlar, grup sıralamasını etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. Maç öncesi analizler başladı. Zrinjski için kritik bir sınav olacak. Hacken, oynadığı oyunla dikkat çekmek istiyor. Bu mücadelede sürpriz sonuçlar çıkabilir. İki takımın da hedefleri büyük. Dolayısıyla, futbolseverler için keyifli bir akşam olacak.

Aberdeen-FC Noah

27 Kasım 2025 tarihinde, saat 23:00’te UEFA Konferans Ligi maçında Aberdeen, FC Noah ile karşılaşacak. Aberdeen, lig sıralamasında 33. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Bunun yanı sıra, 2 gol atarken 9 gol yedi. FC Noah, sıralamada 17. sırada bulunuyor. Bu takım, 3 maçta 4 puan elde etti. 3 gol atıp, 3 gol yedi. Bu ilginç karşılaşma, futbolseverler için önemli bir mücadele. Herkes bu maçı merakla bekliyor. İki takımın performansı dikkat çekiyor. İzleyiciler, heyecan dolu anlara hazır olmalı. Bu maç, futbol dünyası için büyük bir fırsat olacak. Herkes deplasmanda oynanacak bu mücadeleyi yakından takip edecek.

Drita-Shkendija

27 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Drita, Shkendija ile mücadele edecek. Drita, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet elde etti. Ayrıca 2 beraberlik yaptığı ve toplamda 5 puana sahip.

Shkendija ise ligde 21. sırada bulunuyor. Oyunlarına bakıldığında, 3 maçta 1 galibiyet aldıkları görülüyor. Bunun yanı sıra 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikleri var. Shkendija toplamda 4 puana ulaşmış durumda.

Maçın yayıncı kanalı henüz belirlenmedi. Böylece taraftarlar bu önemli mücadeleyi hangi kanaldan izleyebileceklerini merakla bekliyor. İki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Bu nedenle her iki taraf da galibiyet için sahada mücadele edecek.

Strasbourg-Crystal Palace

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 27 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te Strasbourg ile Crystal Palace karşılaşacak. Strasbourg, geride kalan üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Toplamda 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Bu durumda 9. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. İzleyiciler, maçın sonucunu merakla bekliyor. Bu önemli karşılaşma, gruptaki dengeleri etkileyebilir. Her iki takım da kazanmak için sahada olacak.

Fiorentina-AEK

27 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ile AEK karşılaşacak. Bu maç heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Fiorentina, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Şu anda 8. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet kazanarak 6 puan topladı.

AEK ise 15. sırada yer alıyor. Oyunlarının henüz istediği seviyeye ulaşamadığı görülüyor. Takım, 3 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bu durumda AEK, 4 puanla mücadele ediyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Kariyerini sürdüren futbolseverler için güzel bir karşılaşma olacak.

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk

27 Kasım 2025'te saat 23:00'te UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma yapılacak. Shamrock Rovers, Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek. Shamrock Rovers, ligde 31. sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı 3 maçta 1 puan topladı. Takım, 0 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile sonuçlandı. Rakibi Shakhtar Donetsk ise 10. sırada bulunuyor. Şu ana kadar 6 puan elde etti. Bu takım, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Performansı dikkat çekiyor. Maçın yayıncı bilgisi henüz netleşmedi. Bu akşamki karşılaşma, heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. Takımların performansı merakla bekleniyor. İzleyiciler, bu karşılaşmayı dikkatle takip edecek.

Legia Varşova-Sparta Prag

27 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma oynanacak. Legia Varşova ile Sparta Prag, karşı karşıya gelecek. Legia Varşova, ligde kötü bir durumda. İlgili takım, 25. sırada bulunuyor. Toplamda 3 maç oynadı. Sadece 1 galibiyet elde etti. Bu nedenle, 3 puana sahip.

Sparta Prag ise daha iyi bir durumda. Bu takım, 16. sıradadır. 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Böylece, toplamda 4 puana ulaştı. Maç, iki takım için de önemli. Legia Varşova'nın toparlanması gerekiyor. Sparta Prag ise puan durumunu güçlendirmeye çalışacak. İzleyiciler bu mücadeleyi merakla bekliyor.