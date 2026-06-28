Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Güney Afrika-Kanada
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Kanada takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Qingdao West Coast-Zhejiang Professional
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Dalian Yingbo-Shanghai Shenhua
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Yingbo ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Leevon PPK-FS Metta LU
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Leevon PPK ile FS Metta LU takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Smiltene-Skanstes SK
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Smiltene ile Skanstes SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
JFK Ventspils-Valmiera
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan JFK Ventspils ile Valmiera takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Kauno Zalgiris-2-BFA
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kauno Zalgiris-2 ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Suzhou Dongwu-Ningbo Professional
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Suzhou Dongwu ile Ningbo Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Dingnan United-Wuxi Wugo
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Dingnan United ile Wuxi Wugo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
EB/Streymur-B36 Torshavn
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan EB/Streymur ile B36 Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Klaksvik-07 Vestur
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Klaksvik ile 07 Vestur takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
BK Olympic-Eskilsminne
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan BK Olympic ile Eskilsminne takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Umea-Jarfalla
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Umea ile Jarfalla takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Skeid-Trygg/Lade
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Skeid ile Trygg/Lade takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Follo-Levanger
28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Follo ile Levanger takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum