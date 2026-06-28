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Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Güney Afrika-Kanada

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Kanada takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Qingdao West Coast-Zhejiang Professional

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Dalian Yingbo-Shanghai Shenhua

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Yingbo ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Leevon PPK-FS Metta LU

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Leevon PPK ile FS Metta LU takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Smiltene-Skanstes SK

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Smiltene ile Skanstes SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

JFK Ventspils-Valmiera

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan JFK Ventspils ile Valmiera takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Kauno Zalgiris-2-BFA

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kauno Zalgiris-2 ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Suzhou Dongwu-Ningbo Professional

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Suzhou Dongwu ile Ningbo Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Dingnan United-Wuxi Wugo

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Dingnan United ile Wuxi Wugo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

EB/Streymur-B36 Torshavn

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan EB/Streymur ile B36 Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Klaksvik-07 Vestur

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Klaksvik ile 07 Vestur takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

BK Olympic-Eskilsminne

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan BK Olympic ile Eskilsminne takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Umea-Jarfalla

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Umea ile Jarfalla takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Skeid-Trygg/Lade

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Skeid ile Trygg/Lade takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Follo-Levanger

28 Haziran Pazar 2026 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Follo ile Levanger takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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