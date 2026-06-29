Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Brezilya-Japonya
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Brezilya ile Japonya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Almanya-Paraguay
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Almanya ile Paraguay takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
Afturelding-Aegir
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile Aegir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Vikingur-NSI Runavik
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Vikingur ile NSI Runavik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
HB Torshavn-Skala
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan HB Torshavn ile Skala takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
B68 Toftir-AB Argir
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B68 Toftir ile AB Argir takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
VJS-Tampereen Pallo-Veikot
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan VJS ile Tampereen Pallo-Veikot takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Akranes-Fram Reykjavik
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Akranes ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Siauliai-Transinvest
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Siauliai ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Panevezys-Suduva
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Panevezys ile Suduva takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45
Gol Gohar-Chadormalu SC
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İran Premier Ligi liginde oynanacak olan Gol Gohar ile Chadormalu SC takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Auda-Riga FC
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Auda ile Riga FC takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FS Jelgava-Grobina
29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan FS Jelgava ile Grobina takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
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