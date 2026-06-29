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Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Brezilya-Japonya

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Brezilya ile Japonya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Almanya-Paraguay

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Almanya ile Paraguay takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Afturelding-Aegir

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile Aegir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Vikingur-NSI Runavik

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Vikingur ile NSI Runavik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

HB Torshavn-Skala

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan HB Torshavn ile Skala takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

B68 Toftir-AB Argir

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan B68 Toftir ile AB Argir takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

VJS-Tampereen Pallo-Veikot

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan VJS ile Tampereen Pallo-Veikot takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Akranes-Fram Reykjavik

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Akranes ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Siauliai-Transinvest

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Siauliai ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Panevezys-Suduva

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Panevezys ile Suduva takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45

Gol Gohar-Chadormalu SC

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İran Premier Ligi liginde oynanacak olan Gol Gohar ile Chadormalu SC takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Auda-Riga FC

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Auda ile Riga FC takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FS Jelgava-Grobina

29 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan FS Jelgava ile Grobina takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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