Kapat
Bugün hangi maçlar var? 29 Nisan Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Atletico Madrid-Arsenal

29 Nisan 2026 tarihinde heyecan verici bir maç gerçekleşecek. Atletico Madrid, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu mücadele yapılacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Atletico Madrid, ligde 14. sırada yer alıyor. Arsenal ise lider durumda bulunuyor. Taraftarlar bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Maç, Spor ve TRT 1 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, keyifli anlar yaşayacak. Bu önemli mücadelede takımlar kendilerini gösterecek.

Deportivo Riestra-Montevideo City Torque

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Deportivo Riestra ile Montevideo City Torque takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Juventud de las Piedras-Academia Puerto Cabello

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Juventud de las Piedras ile Academia Puerto Cabello takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Caracas-Racing Club

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Caracas ile Racing Club takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Al-Riyadh-Al Qadsiah FC

29 Nisan 2026 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir mücadele olacak. Al-Riyadh ile Al Qadsiah FC karşı karşıya gelecek. Al-Riyadh, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, toplamda 29 maç yaptı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Al-Riyadh, bu süreçte 30 gol attı. Ancak 54 gol yedi.

Al Qadsiah FC, 4. sırada bulunuyor. Bu takım da 29 maç oynadı. Al Qadsiah, 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Böylece toplamda 62 puan topladı. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki sıkı rekabet açısından önemli. Al Qadsiah'ın üst sıralardaki yerini koruma çabası da dikkat çekici. Her iki takım için de oldukça kritik bir maç olacak.

Al Taawon-Al-Ittihad Jeddah

29 Nisan 2026 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Taawon, Al-Ittihad Jeddah ile karşılaşacak. Al Taawon, 29 maçta 14 galibiyet elde etti. Bu başarı, takımın ligi 5. sırada sürdürmesini sağlıyor. Rakip takım Al-Ittihad Jeddah ise 28 maçta 13 galibiyet aldı. Bu sonuç, Al-Ittihad Jeddah'ın 6. sırada yer almasına neden oldu. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Özellikle ligdeki sıralama yarışında bu karşılaşmanın önemi büyük. Maçın sonucu, takımların sezon sonundaki hedeflerini etkileyebilir.

Al Nassr-Al Ahli SC

29 Nisan 2026 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi’nde önemli bir maç var. Al Nassr, Al Ahli SC ile karşılaşacak. Maç saat 21:00’de başlayacak. Al Nassr, ligde lider konumda bulunuyor. Takım, 29 maçta 25 galibiyet elde etti. Şu an 76 puanları var. Al Ahli SC ise 3. sırada yer almakta. 28 maç oynayan Al Ahli, 20 galibiyet aldı. Takım toplamda 66 puana sahip. Bu heyecan verici maç, TRT Spor ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar için zorlu bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için savaşacak.

Sporting Lizbon-Tondela

29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Sporting Lizbon ile Tondela takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Mirassol-Always Ready

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Mirassol ile Always Ready takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Club Atletico Platense-Independiente Santa Fe

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Club Atletico Platense ile Independiente Santa Fe takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Barcelona Guayaquil-Universidad Catolica

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Barcelona Guayaquil ile Universidad Catolica takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Tromso-Brann

29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Tromso ile Brann takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Jadran Dekani-Brinje Grosuplje

29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Jadran Dekani ile Brinje Grosuplje takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

MOIK Bakü-Şahdağ

29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan MOIK Bakü ile Şahdağ takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Energetik Mingechevir-Zaqatala FK

29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Energetik Mingechevir ile Zaqatala FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

