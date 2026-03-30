Bugün hangi maçlar var? 30 Mart Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burak Kavuncu

Torpedo Moskova-SKA-Khabarovsk

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Moskova ile SKA-Khabarovsk takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Hapoel Rishon LeZion-Kafr Qasim

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Rishon LeZion ile Kafr Qasim takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Ironi Modi'in-Hapoel Kfar Saba

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Ironi Modi'in ile Hapoel Kfar Saba takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Kiryat Yam-Hapoel Acre

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Kiryat Yam ile Hapoel Acre takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Maccabi Herzeliya-Hapoel Hadera

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Herzeliya ile Hapoel Hadera takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Arezzo-Ascoli

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Arezzo ile Ascoli takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Casertana-Sorrento

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Casertana ile Sorrento takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Cwmbran Celtic-Trefelin

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Galler 2. Ligi liginde oynanacak olan Cwmbran Celtic ile Trefelin takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Njardvik-Hvíti riddarinn

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Njardvik ile Hvíti riddarinn takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Álftanes-Kári

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Álftanes ile Kári takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Haukar-KFR Hvolsvöllur

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Haukar ile KFR Hvolsvöllur takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Fransa U21-İzlanda U21

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Fransa U21 ile İzlanda U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Defensores De Belgrano-Atletico Rafaela

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Arjantin Primera B Ligi liginde oynanacak olan Defensores De Belgrano ile Atletico Rafaela takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Chelmsford City-AFC Totton

30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Vanarama Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Chelmsford City ile AFC Totton takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

