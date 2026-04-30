Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rayo Vallecano-Strasbourg

30 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de Rayo Vallecano ile Strasbourg karşılaşacak. Bu mücadele UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. Rayo Vallecano, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 13 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alıyor. Strasbourg ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şu anda 16 puanla 1. sıradalar. Maç, tabii Spor kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Taraftarlar bu önemli maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. Rayo Vallecano, sahasında güçlü bir performans sergilemek istiyor. Strasbourg ise liderliğini korumak için elinden geleni yapacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace

30 Nisan 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Shakhtar Donetsk, ligde 6. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 10. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Maç, tabii Spor ve TRT 1 kanalları aracılığıyla yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamak için hazır bekleyecek. İki takımın da galibiyet için elinden geleni yapması bekleniyor. Bu karşılaşma, futbol dünyasında dikkat çekecek.

Braga-Freiburg

Bugün, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi maçı gerçekleşecek. Braga ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ligde 6. ve 7. sırada yer alıyor. İkisinin de oynadığı 8 maçta toplamda 17 puanı bulunuyor. Braga, bu 8 maçta 11 gol attı. Ayrıca, 5 gol de kalesinde gördü. Freiburg ise 10 gol atmayı başardı. Bununla birlikte, 4 gol yedi. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma olması bekleniyor. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor.

Nottingham Forest-Aston Villa

30 Nisan 2026 tarihinde, saat 22:00'de bir karşılaşma var. UEFA Avrupa Ligi kapsamında Nottingham Forest ile Aston Villa mücadele edecek. Nottingham Forest, ligde 13. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 2. sırada konumlanmış durumda. Maç, TRT Spor ve Tabii Spor kanallarından izlenebilecek. İzleyiciler, mücadelenin heyecanını takip edebilir. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet için sahada olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik. Gözler, bu önemli mücadelede olacak.

Vasco da Gama-Olimpia

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile Olimpia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Carabobo FC-Blooming

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Carabobo FC ile Blooming takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Tigre-America de Cali

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Tigre ile America de Cali takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile Mardin 1969 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Adana 01 FK ile Seza Çimento Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Aliağa Futbol-Muş SK

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor

30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Muğlaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Al Okhdood-Al Ettifaq

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde dikkat çeken bir karşılaşma yaşanacak. 30 Nisan 2026 tarihinde Al Okhdood, Al Ettifaq ile karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. İki takım da ligdeki konumlarıyla dikkat çekiyor. Al Okhdood, 17. sırada yer alıyor. Takım, 29 maçta sadece 4 galibiyet aldı. 21 kez mağlup oldu. Ayrıca 4 kez de berabere kalmış durumda. Topladığı puan ise 16.

Al Ettifaq ise 7. sırada. Takım, 29 maçta 12 galibiyet elde etti. 11 mağlubiyeti bulunuyor. 6 kez de berabere kalmış. Al Ettifaq toplamda 42 puana ulaştı. İki takım arasındaki bu maç, ligde önemli bir yer tutacak.

Maçın yayıncısı hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadelenin içine girecek. Bu durum, seyirci için ilgi çekici olacak. Al Okhdood, zor bir durumla karşı karşıya. Ancak Al Ettifaq, daha iyi bir sıralamada. Tüm bu veriler, karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

Al Kholood-Al Fayha

30 Nisan 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Kholood ile Al Fayha, bu maçta mücadele edecek. Al Kholood, ligde 14. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 29 maçta, 29 puan topladı. Düşme hattındaki konumunu korumak için çaba gösteriyor.

Al Fayha ise daha iyi bir durumda. 29 maçta 34 puan topladı. Takım, ligde 11. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Her iki takım da galibiyet arayışında. Maçın yayıncısı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu durum, izleyiciler için belirsizlik yaratıyor. İlgili spor severlerin maçı takip etmesi bekleniyor.

Independiente Rivadavia-Deportivo La Guaira

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Independiente Rivadavia ile Deportivo La Guaira takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Bolivar-Fluminense

01 Mayısıs Cuma 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Bolivar ile Fluminense takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00