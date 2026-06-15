Fatih Terim'den ezber bozan çıkış! "Doğru bilinen yanlışları duyunca 'Hayda' denecek"

A Milli Futbol Takımımızın 22 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası sahnesindeki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybetmesi, ülkede sert eleştirileri beraberinde getirmişti. Tam bu kaos ortamında kendi YouTube kanalını açarak turnuvaya özel içerik üreteceğini duyuran efsane hoca Fatih Terim, yayınladığı ilk videoyla gündemi tamamen değiştirdi. Terim, hem takıma yönelik ağır eleştirilere "Öldürmeyin yani!" diyerek tepki gösterdi hem de gelecek videolarda Türk futbolundaki kirli çamaşırları ortaya dökeceğinin sinyalini verdi.

"AY, GÜNEŞ VE GERÇEK HEP ÇIKAR! HERKES 'HAYDA' DİYECEK"

Konuşmasının ilk bölümünde adeta bir manifesto yayınlayan tecrübeli teknik adam, futbol camiasında bugüne kadar halı altına süpürülen gerçekleri tek tek anlatacağını ilan ederek adeta meydan okudu. Tecrübeli hocanın, "Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım, dinleyenler 'Allah Allah' diyecekler. Bazen de doğru bilinen yanlışları anlatacağım, bu sefer 'Hayda' denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek konuşacağım. Ay, güneş, gerçek hep çıkar." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

MAĞLUBİYETİN NEDENİ: "BİZ TÜRK MİLLİ TAKIMIYIZ" HASTALIĞI!

Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyi de masaya yatıran Terim, mağlubiyetin taktiksel değil zihinsel bir hatadan kaynaklandığını, takımın aşırı özgüven kurbanı olduğunu söyledi. Maç öncesi yapılan demeçleri eleştiren efsane hoca şöyle konuştu:

"Oyuncuların kafasına 'nasıl olsa biz yeneriz' düşüncesi yerleşti. 'Biz Türk Milli Takımıyız. Oyun bizim için rahat geçecek' diye düşündüler. Maçtan önce yapılan açıklamalar... Büyük konuşmayla iddialı olma arasında ince bir çizgi var. Onu iyi ayırmalıyız."

ELEŞTİRİ OKLARINA TEPKİ! "BİZDE TANISI OLMAYAN BİR HASTALIK VAR"

Yenilginin ardından Vincenzo Montella ve oyunculara yönelik başlayan sosyal medya lincine de değinen Terim, Türk futbol kamuoyunun kronikleşen yapısını sert sözlerle eleştirdi. Terim, "Bizde şöyle bir hastalık var; tanısı olmayan bir hastalık bu: 'Yanlış takım çıktı, hala değiştirmiyor, görmüyor musun, o oyuncu girmezdi, geç girdi, erken müdahale etmedi...' Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani! Bizim gibi kimse yaşamıyor futbolu. Hocaya, Federasyona, oyunculara... Hepsi bizim parçamız. Üzülmeyi de sevinmeyi de hesap sormayı da turnuva sonrasına bırakalım." dedi.

"HAKAN, KEREM, KENAN DEĞİŞTİRİR..."

Fatih Terim, "Oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncularımız var saniyede. Hakan değiştirir, Arda değiştirir, Kerem değiştirir, Kenan değiştirir, Deniz değiştirir. Ama burada moralimizi bozmadan sahanın içerisinde oyun disiplininden de kopmadan oynamak gerekir. Çünkü oyun yüzdesinin, toplu oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz, daha fazla tehlikeli olmalısınız. Biz burada geldik, oynadık ama yüzde yüz daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık.

Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti, oyun rahat geçecek bizim için, biz Türk milli takımıyız ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar, yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgiye iyi ayırmalıyız.

Bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı ki o daha nefes almadan bir diğerini. Biz oynamadık oyalandık. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi ki onu öbür maç hallederler." ifadelerini kullandı.

"EURO 2008'DE DE PORTEKİZ'E 2-0 YENİLEREK BAŞLADIK!"

Milli takımın hala gruptan çıkma şansının çok yüksek olduğunu kendi döneminden örnek vererek hatırlatan Terim, "Bu maç bitti. Herkes bilmelidir ki, biten her şey başlayan başka bir şeydir. Euro 2008'de de Portekiz'e 2-0 yenilerek başladık. Sonra finalden 1 maç eksik oynadık (Yarı final). Önümüzde 2 maç var, mesele iddiayı son maça kadar taşımak. Bana göre 1 galibiyet de gruptan götürür gibi." diyerek umut aşılayarak sözlerini noktaladı.