Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor

31 Ocak 2026 günü saat 14:30'da Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor karşılaşacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Ev sahibi Alanyaspor 10. sırada yer alıyor. 22 puanla ligdeki pozisyonunu korumak istiyor. Konuk ekip Eyüpspor ise 16. sırada bulunuyor. 15 puanla düşme hattından uzak durmaya çalışıyor. Maçın önemi bu durumla artıyor. İzleyiciler karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı olarak takip edebilecek.

Rams Başakşehir-Çaykur Rizespor

31 Ocak 2026, saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Rams Başakşehir, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Rams Başakşehir, ligde 7. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 13. sırada bulunuyor. Bu krşılaşma, beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, maçı bu kanaldan takip edebilir. Süper Lig heyecanı devam ediyor. Takımlar, puan mücadelesi verecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyuma gelecek. Beklenti yüksek.

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor

31 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de bir maç oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında Beşiktaş, Tümosan Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş, ligde 5. sırada yer alıyor. Tümosan Konyaspor ise 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım açısından önemli bir fırsat sunuyor. Beşiktaş, galibiyet hedefliyor. Tümosan Konyaspor ise puan kazanmak istiyor. Heyecan dolu bir karşılaşma bizi bekliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak.

Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Göztepe, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Göztepe, ligde 4. sırada yer alıyor. Elde ettiği sonuçlar arasında 19 maçta 10 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik var. Toplamda 36 puana sahip. Göztepe, 25 gol atarken 11 gol yedi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 18. sırada bulunuyor. Takım, 19 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra 14 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 9 puanda kaldı. Karagümrük, 16 gol atıp 37 gol yedi. Bu durum, savunmasında ciddi zayıflıklar olduğunu gösteriyor.

Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için oldukça heyecanlı bir karşılaşma olacak. İki takım arasındaki mücadelenin sonuçları, lig sıralamalarını etkileyebilir. Göztepe, kazanmak için mücadele edecek. Karagümrük ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Erzurumspor FK-SMS Grup Sarıyer

31 Ocak 2026 tarihinde saat 13:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig kapsamında Erzurumspor FK ile SMS Grup Sarıyer karşılaşacak. Erzurumspor FK, 22 maçta 42 puan toplayarak ligde 2. sırada yer alıyor. SMS Grup Sarıyer ise 22 maçta 27 puanla 16. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamalı. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Müsabaka, takımların ligdeki durumunu etkileyecek. Taraftarlar, destek vermek için stadyumu dolduracak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK

31 Ocak 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK ile karşılaşacak. Ev sahibi takım, Iğdır FK, ligde 9. sırada yer alıyor. Konuk ekip Manisa FK ise 13. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalında yayınlanacak. Takımların durumu, maçı daha da heyecanlı kılacak. Iğdır FK, evindeki avantajı kullanmak istiyor. Manisa FK ise puan almak için mücadele edecek. İzleyiciler, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek.

Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. 31 Ocak 2026 tarihinde saat 16:00'da Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek. Arca Çorum FK, ligde 5. sırada bulunuyor. 22 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 38 puana ulaştı. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 7. sırada yer almakta. Bu takım, 22 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Sipay Bodrum FK-Serik Spor

31 Ocak 2026 tarihinde saat 19:00'da Sipay Bodrum FK ile Serik Spor karşılaştığı bir maç olacak. Bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig kapsamında düzenleniyor. Sipay Bodrum FK, 22 maçta 36 puan topladı. Bu sonuçla ligde 6. sırada yer alıyor. Serik Spor, 26 puanla 17. sıradadır. İki takım arasındaki mücadele büyük bir heyecan yaratıyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, önemli anları bu kanallardan takip edebilir. Maçın sonucu, takımların ligdeki durumunu etkileyecek. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Spor severler için keyifli bir karşılaşma olacak.

Leeds United-Arsenal

31 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00'de, Leeds United ile Arsenal maçı oynanacak. Karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Leeds United, şu anda ligde 16. sırada yer alıyor. Arsenal ise lider pozisyonda bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Herkes bu heyecan dolu karşılaşmayı bekliyor. Leeds, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Arsenal ise zaferle liderliğini pekiştirmek amacında. Bu mücadele futbolseverler için büyük önem taşıyor.

Brighton & Hove Albion-Everton

31 Ocak 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Brighton & Hove Albion, 18:00'de Everton ile maç yapacak. Bu maçta Brighton, 23 maçta 30 puan toplamış durumda. Brighton, ligde 12. sırada yer alıyor. Everton ise 33 puanla 10. sırada bulunuyor. Futbolseverler bu maçı beIN Sports 4 kanalından canlı izleyebilecek.

Wolverhampton-AFC Bournemouth

31 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Wolverhampton, AFC Bournemouth ile karşılaşacak. Wolverhampton, ligde 20. sırada yer alıyor. Elde ettikleri tek galibiyetle 23 maçta yalnızca 8 puana ulaşabildi. AFC Bournemouth ise 13. sırada bulunuyor. Bu takım, aynı sayıda maçı 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 9 beraberlikle tamamladı. Toplam puanları 30 olarak kaydedildi. Bu önemli mücadele, TOD ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak. Maçın sonucuna göre her iki takım için de ligdeki durum değişebilir. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor.

Chelsea-West Ham United

31 Ocak 2026 tarihi, saat 20:30. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea ile West Ham United maçı yapılacak. Chelsea, 5. sırada bulunuyor. West Ham United ise 18. sıradadır. Chelsea, 23 maçta 10 galibiyet aldı. West Ham United bu sezon yalnızca 5 galibiyet elde etti. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, ligdeki takımlar arası sıralama açısından önemli bir mücadele olacak. Chelsea, kazanmak için sahada en iyi performansını sergilemek isteyecek. West Ham United ise ligde kalmak için puan peşinde koşacak. İzleyiciler, maçın heyecanını kaçırmamak için ekran başında yer alacak.

Liverpool-Newcastle United

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. 31 Ocak 2026 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Liverpool, Newcastle United'ı konuk edecek. Liverpool, 6. sırada bulunuyor. 23 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Takım toplamda 36 puan topladı. Rakip takım Newcastle United ise 9. sırada. Onların 23 maçta 9 galibiyeti, 8 mağlubiyeti ve 6 beraberliği var. Toplam puanları 33. Bu heyecan dolu karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için oldukça keyifli bir deneyim sunulması bekleniyor. Takımların performansı merakla takip edilecek. Maçın sonucunu belirleyecek olan faktörler oldukça fazla. Hangi takım daha iyi bir performans sergileyecek göreceğiz.

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. 31 Ocak 2026'da, saat 17:30'da başlayacak. Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen kapışacak. Bu mücadelede Eintracht Frankfurt, 8. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen ise 6. sırada bulunuyor. Takımlar arasındaki bu rekabet, futbolseverler için heyecan verici olacak. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarında yayınlanacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Seyirciler, bu maçı kaçırmamalı. Herkesin gözleri bu karşılaşmada olacak.

Augsburg-St Pauli

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Augsburg, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 17:30'da St Pauli ile mücadele edecek. Augsburg, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 19 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 19 puana ulaştı. Diğer yandan St Pauli, 17. sırada bulunuyor. Bu takım, 19 maçta yalnızca 3 galibiyet elde etti. Toplamda 14 puanla mücadele ediyor. Maç, S Sport+ kanalında ekranlara gelecek. İzleyiciler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Sonuçları merakla bekleniyor.