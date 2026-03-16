Sadettin Saran'dan teknik direktör için yeni karar! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği yeniden gündeme gelmişti. Yönetim, sezon sonuna kadar Tedesco ile devam kararı alsa da bu kararın şartlı olduğu belirtilmişti. Öte yanda Sarı-Lacivertliler için yeni hoca adayları da konuşulmaya başlandı. İşte o isimler...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in son sırasında yer alan Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli ekipte alınan mağlubiyetin ardından yönetim ve teknik heyet arasında kritik görüşmeler yapıldı.

ŞARTLI DEVAM

Toplantıların ardından Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Ancak bu kararın tamamen koşullara bağlı olduğu ifade edildi. Saran, teknik heyete yönelik uyarıların yapıldığını belirterek "Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı.

Milliyet’in haberine göre yönetim, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda kalan karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Tedesco’nun durumunu sezon sonunda yeniden değerlendirecek.

YENİ SEZON İÇİN ALTERNATİFLER MASADA

Öte yandan Saran yönetiminin gelecek sezon planlamasında yalnızca Domenico Tedesco’ya bağlı kalmak istemediği öğrenildi. Haberde, yönetimin olası bir teknik direktör değişikliği ihtimaline karşı şimdiden farklı isimler üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte sezon sonunda hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda alınacak sonuçların ardından teknik direktör konusundaki nihai kararın verileceği ifade ediliyor.

OLASI ADAYLAR...

Öte yandan olası bir ayrılık durumunda ise İsmail Kartal ve Aykut Kocaman’ın isimlerinin ön plana çıktığı ifade ediliyor. Sezon sonunda sportif direktör Devin Özek'in de takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
