Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 2 Ekim 2020 Cuma TV8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

2 Ekim Cuma yani bugün TV yayın akışı araştırılıyor. TV 8'de bu akşam yayınlanacak olan Kırmızı Oda dizisi takipçileri heyecanla akşamı iple çekiyor. Cuma akşamları yayınlanan diziler ve programlar genelde yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor. Peki bu akşam kanalların yayın akışında neler var? 2 Ekim Perşembe günü TV 8, Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, Kanal 7, TRT1 yayın akışında neler var?
Havaların biraz soğumasıyla birlikte dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar, akşam saatlerini evde geçirmeye çalışıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini yayınlandığı gün izlemek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. 2 Ekim itibari ile Türkiye'de yayın yapan ulusal kanalların birçoğunun yayın akışı ise açıklandı.Akşam kuşağında en çok sevilen diziler ve yarışmalar bugün de ekranlara gelecek. Prime adı verilen akşam kuşağı, vatandaşların reytinglerinin en çok izlenen programların belirlenmesine yardımcı oluyor. Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Ekim 2020 Cuma TV yayın akışı...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
13:45 Gelinim Mutfakta
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Babil
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Zümrüdüanka
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bay Yanlış
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Yeşil Deniz
14:15 Fazlası Zarar
17:00 Kalk Gidelim
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Sevgili Dünürüm
12:30 Kuaförüm Sensin
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Çemberimde Gül Oya
09:30 Cuma Sohbetleri
11.10 Kördüğüm
12:45 Meyrik
14:20 Yemin
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
20:45 Yemin
22:30 Güz Masalı
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