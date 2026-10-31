Samet Liçina imaj değiştirdi: Fönlü saçlarıyla konuşuldu

Kerimcan Durmaz'la çektiği videolarla geniş bir kitleye ulaşan Samet Liçina, yıllar içinde pek çok farklı imajla dikkat çekti. Geçirdiği estetik operasyonlarla da adından söz ettiren Liçina yeni imajıyla gündeme geldi.

Sarı, düz ve küt kesilmiş saçlarıyla sosyal medyada gündem olan Samet Liçina'ya bir bakan bir daha baktı. Fenomenin bu haline "Eski kıvırcık hali en iyisiydi", "Yok ya bu olmamış", "Eski hali iyiydi", "Net kıvırcık hali" yorumları yağdı.

"ESTETİK YAPTIRMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Ken bebeğe benzetilen Samet Liçina daha önce yaptırdığı estetiklerle ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Fenomen şu ifadelerle dikkat çekmişti:



"Estetik yaptırmayı çok seviyorum. Popomda da estetik var. Çok zor bir operasyondu. Tek gittim o kadar zordu ki kendimi camdan atmak ve ölmek istedim. Çünkü en büyük acı popo estetiği. İmplant yaptırdım. İçine bir şey koyup kapatıyorlar. Eve gittiğimde bir acı ayaklarımın üstüne basabilsem kendimi camdan aşağı atardım. Ama neyse ki geçti."