Bugün Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 5 Mayıs Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyleve Sibel ceza almıştı. Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün beş kez yayın durdurma kararını bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor. İşte sevilen dizi ile ilgili son gelişmeler...
Kadrosunda Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri bulunduran Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.
Sevilen dizi bu akşam 24. bölümü ile ekranlarda olacak.
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Güzel Günler