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Bugün Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 5 Mayıs Show TV yayın akışı

05.05.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam olup olmadığı ve yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. RTÜK tarafından 5 hafta yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti için karar bozulmuş ve geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlanmıştı. Peki, Bugün Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 5 Mayıs Show TV yayın akışı

Bugün Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 5 Mayıs Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyleve Sibel ceza almıştı. Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün beş kez yayın durdurma kararını bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor. İşte sevilen dizi ile ilgili son gelişmeler...

BUGÜN KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI, SAAT KAÇTA?

Kadrosunda Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri bulunduran Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

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Sevilen dizi bu akşam 24. bölümü ile ekranlarda olacak.

5 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Güzel Günler

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