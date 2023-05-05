Bugün Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 5 Mayıs Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyleve Sibel ceza almıştı. Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün beş kez yayın durdurma kararını bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor. İşte sevilen dizi ile ilgili son gelişmeler...

BUGÜN KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI, SAAT KAÇTA?

Kadrosunda Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri bulunduran Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

Sevilen dizi bu akşam 24. bölümü ile ekranlarda olacak.

5 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Güzel Günler

