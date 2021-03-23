Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

Her gün o kadar farklı kanallarda o kadar çok dizi - film yayınlanıyor ki takip etmek pek mümkün olmuyor. Tam olarak bu sebeple sizlere 23 Mart günlük dizi akışı hazırladık ve eğer dizilerden birini yeni izlemeye başlayacaksanız konusunu anlayabilesiniz diye küçük açıklamalar ekledik.
Bugün televizyonda var olan diziler "Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı ve Baraj"
Bu dört dizi de saat 20.00'de ekrana geliyor ve her biri kendi seyirci kitlesini ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Hekimoğlu dizisi her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.
HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 1. FRAGMAN
HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 2. FRAGMAN
HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 3. FRAGMAN
HEKİMOĞLU KONUSU
Hekimoğlu dizisi, yıllarca çok sevilmiş Dr. House dizisinden uyarlanan bir tıp dizisi. Hekimoğlu dizisinde, doktor Ateş Hekimoğlu'nun başından geçen sıra dışı olaylar konu alınıyor. Oldukça farklı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu, resmen bir Sherlock Holmes gibi hareket ediyor ve vakaları bu şekilde çözmeye çalışıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her salı ATV ekranlarında saat 20.00'de seyircileri ile buluşuyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187. BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve Çakırbeyli ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…
Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.
MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı'nda korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.
FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, her salı saat 20.00'de ekranlara geliyor.
BARAJ 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI
BARAJ 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI
BARAJ KONUSU
1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...
Okuyucu Yorumları 0 yorum