Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

Her gün o kadar farklı kanallarda o kadar çok dizi - film yayınlanıyor ki takip etmek pek mümkün olmuyor. Tam olarak bu sebeple sizlere 23 Mart günlük dizi akışı hazırladık ve eğer dizilerden birini yeni izlemeye başlayacaksanız konusunu anlayabilesiniz diye küçük açıklamalar ekledik.

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

Bugün televizyonda var olan diziler "Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı ve Baraj"

Bu dört dizi de saat 20.00'de ekrana geliyor ve her biri kendi seyirci kitlesini ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

HEKİMOĞLU

Hekimoğlu dizisi her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 1. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 3. FRAGMAN

HEKİMOĞLU KONUSU

Hekimoğlu dizisi, yıllarca çok sevilmiş Dr. House dizisinden uyarlanan bir tıp dizisi. Hekimoğlu dizisinde, doktor Ateş Hekimoğlu'nun başından geçen sıra dışı olaylar konu alınıyor. Oldukça farklı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu, resmen bir Sherlock Holmes gibi hareket ediyor ve vakaları bu şekilde çözmeye çalışıyor.