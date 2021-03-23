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Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

23.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün yoğun bir tempo ile hayatlarımızı devam ettirmeye çalışırken akşamları eve geldikten, yemek yedikten sonra çayımızı kahvemizi alıp televizyonun karşısına geçiyoruz. Televizyonu açtığımızda zap yapıp izleyecek bir şeyler aramak fazlaca vaktimizi alıyor. Bu durumdan kurtulmak için sizlere günün dizilerini topladık. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri..

Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

Her gün o kadar farklı kanallarda o kadar çok dizi - film yayınlanıyor ki takip etmek pek mümkün olmuyor. Tam olarak bu sebeple sizlere 23 Mart günlük dizi akışı hazırladık ve eğer dizilerden birini yeni izlemeye başlayacaksanız konusunu anlayabilesiniz diye küçük açıklamalar ekledik.

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

Bugün televizyonda var olan diziler "Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı ve Baraj"

Bu dört dizi de saat 20.00'de ekrana geliyor ve her biri kendi seyirci kitlesini ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

HEKİMOĞLU

Hekimoğlu dizisi her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 1. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM 3. FRAGMAN

HEKİMOĞLU KONUSU

Hekimoğlu dizisi, yıllarca çok sevilmiş Dr. House dizisinden uyarlanan bir tıp dizisi. Hekimoğlu dizisinde, doktor Ateş Hekimoğlu'nun başından geçen sıra dışı olaylar konu alınıyor. Oldukça farklı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu, resmen bir Sherlock Holmes gibi hareket ediyor ve vakaları bu şekilde çözmeye çalışıyor.

Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her salı ATV ekranlarında saat 20.00'de seyircileri ile buluşuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve Çakırbeyli ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

MASUMLAR APARTMANI

Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı'nda korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.

Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

BARAJ

FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, her salı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

BARAJ 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BARAJ 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BARAJ KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...


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Anahtar Kelimeler:
Baraj dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Hekimoğlu dizisi Masumlar Apartmanı dizisi
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